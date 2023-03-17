السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية لتطوير الحكام الواعدين

اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية لتطوير الحكام الواعدين
17 مارس 2023 12:39

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
«عمومية الطاولة» تثمن إنجازات منتخبات المراحل السنية


انطلقت في دبي الدورة التدريبية الثانية لتطوير الحكام الواعدين خلال الموسم الكروي الحالي، والتي تنظمها إدارة الحكام في اتحاد الكرة من 16 إلى 20 من مارس، بمشاركة 35 حكماً.
وشهد افتتاح الدورة التدريبية سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، وبحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام.
ورحب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام بمحاضري الاتحاد الدولي عصام عبدالفتاح، وأحمد علي محمد، ونقل لهما تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، كما رحب بالحكام المشاركين في فعاليات الدورة.
وقال سالم علي الشامسي: عملية إعداد وتطوير حكام كرة القدم تحتاج للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تنمي خبرات الحكام، ونحرص في اتحاد الكرة على توفير كل تلك المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى عملية التعليم المستمر لعناصر منظومة التحكيم، للتناسب خبراتهم مع تطورات لعبة كرة القدم وقوانينها التي يطرأ عليها استحداثات من حين لآخر.
وأضاف: خطة لجنة الحكام في اتحاد الكرة مستمرة في عملية التطوير بصفة دورية، قبل وخلال وبعد الموسم، ونركز على تطوير خبرات الحكام الواعدين الذين نرى أنهم أمتداداً ورافداً مهماً لحكام الفريق الأول خلال الفترة القادمة، في ظل ثقتنا في قدرتهم على الوصول لهدفنا المطلوب.
ويتناول الجانب النظري للدورة التدريبية قانون اللعبة كرة القدم وتعديلاته الأخيرة، واستعراض بعض الحالات التحكيمية وتفسيرها، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالتأهيل الفني للحكام خلال إدارة المباريات، بينما يتضمن الجانب العملي مباريات كرة قدم مصغرة يتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة، ويهدف هذا الجانب إلى الوقوف على قدرة تقدير حكم المباراة للمخالفات واتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة التي تتناسب مع كل حالة.
وتأتي الدورة ضمن مشروع الحكام الواعدين من الصف الثاني وحكام كرة قدم المراحل السنية، الذي يرتكز على تطوير خبراتهم وتأهيلهم بالاستعانة بالخبرات الواسعة لمحاضري الاتحادين الآسيوي والدولي، وذلك لتحقيق الهدف الأبرز للمشروع وتأهيلهم ضمن حكام الفريق الأول.

دبي
الإمارات
اتحاد كرة القدم
راشد بن حميد النعيمي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©