اتحاد الكرة ينظم الدورة الثانية لتطوير الحكام الواعدين



دبي (الاتحاد)



انطلقت في دبي الدورة التدريبية الثانية لتطوير الحكام الواعدين خلال الموسم الكروي الحالي، والتي تنظمها إدارة الحكام في اتحاد الكرة من 16 إلى 20 من مارس، بمشاركة 35 حكماً.

وشهد افتتاح الدورة التدريبية سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، وبحضور لي بروبرت مدير إدارة الحكام.

ورحب سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام بمحاضري الاتحاد الدولي عصام عبدالفتاح، وأحمد علي محمد، ونقل لهما تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، كما رحب بالحكام المشاركين في فعاليات الدورة.

وقال سالم علي الشامسي: عملية إعداد وتطوير حكام كرة القدم تحتاج للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي تنمي خبرات الحكام، ونحرص في اتحاد الكرة على توفير كل تلك المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى عملية التعليم المستمر لعناصر منظومة التحكيم، للتناسب خبراتهم مع تطورات لعبة كرة القدم وقوانينها التي يطرأ عليها استحداثات من حين لآخر.

وأضاف: خطة لجنة الحكام في اتحاد الكرة مستمرة في عملية التطوير بصفة دورية، قبل وخلال وبعد الموسم، ونركز على تطوير خبرات الحكام الواعدين الذين نرى أنهم أمتداداً ورافداً مهماً لحكام الفريق الأول خلال الفترة القادمة، في ظل ثقتنا في قدرتهم على الوصول لهدفنا المطلوب.

ويتناول الجانب النظري للدورة التدريبية قانون اللعبة كرة القدم وتعديلاته الأخيرة، واستعراض بعض الحالات التحكيمية وتفسيرها، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالتأهيل الفني للحكام خلال إدارة المباريات، بينما يتضمن الجانب العملي مباريات كرة قدم مصغرة يتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة، ويهدف هذا الجانب إلى الوقوف على قدرة تقدير حكم المباراة للمخالفات واتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة التي تتناسب مع كل حالة.

وتأتي الدورة ضمن مشروع الحكام الواعدين من الصف الثاني وحكام كرة قدم المراحل السنية، الذي يرتكز على تطوير خبراتهم وتأهيلهم بالاستعانة بالخبرات الواسعة لمحاضري الاتحادين الآسيوي والدولي، وذلك لتحقيق الهدف الأبرز للمشروع وتأهيلهم ضمن حكام الفريق الأول.