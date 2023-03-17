«دبي البحري» يشيد بنتائج «الفيكتوري»



دبي (الاتحاد)



أشاد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، بالمشاركة الإيجابية والمتميزة للنادي في «الدورة 29» من معرض دبي العالمي للقوارب، والذي نظمه مركز دبي التجاري العالمي في واجهة دبي هاربور.

وأثنى مجلس الإدارة على الحضور اللافت للنادي في الدورة، بما يعكس جهود مجلس الإدارة والدور الكبير للنادي، والذي يعد الوجهة الأعرق والأقدم في مجال الرياضات البحرية في المنطقة والشرق الأوسط، حيث شارك بعدد من الأنشطة، عبر جناح متكامل عن النادي يحوي أحدث ابتكاراته في مجال صناعة قوارب النزهة وزوارق السباق، فضلاً عن التعريف بالعديد من الجوانب التي يقوم بها النادي في تنظيم السباقات واستضافة كبرى البطولات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري بحضور أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس الإدارة، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، والأعضاء راشد ثاني العايل المهيري ، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد علي البلوشي وخالد خميس بن دسمال، وعلي سعيد بن ثالث إلى جانب محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي.

وأشاد مجلس الإدارة بالنجاح الكبير للفعاليات الرياضية البحرية المصاحبة للدورة، والتي تقام للمرة الثالثة على التوالي، حيث شغلت منصة النادي في قلب الساحة الخارجية من المعرض الزوار والجمهور، من خلال عرض مشاركات المتسابقين في الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك «الكنعد والسكل» وأيضاً المتابعة الكبيرة التي حظي بها عرض الدراجات المائية أمام زوار المعرض، ضمن فئات سباق دبي للدراجات المائية، الأمر الذي وجد صدى طيب لدى اللجنة المنظمة والضيوف والزوار.

وهنأ مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فريق الفيكتوري للزوارق السريعة «الفورمولا-1» على النتائج الطيبة التي خرج بها من جائزة كوبيكو-إندونيسيا الكبرى -الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم 2023- والتي أُسدل الستار عليها مؤخراً في بحيرة تابا، بمشاركة 20 زورقاً تنافست في مراحل الجولة، وشارك فيها وفد النادي وضم محمد عبدالله حارب الفلاحي وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريق.

وثمن مجلس إدارة النادي النتائج التي حصل عليها زورقي «الفيكتوري 4»، بقيادة المتسابق السويدي أريك ستارك، و«فيكتوري 3» بقيادة أحمد عبدالكريم الفهيم، حيث حصل الأول على المركز الثالث والميدالية البرونزية، ونال الثاني المركز العاشر ليحصد الفريق أول 13 نقطة في الطريق نحو المنافسة على اللقب العالمي، في أول مشاركة، بعد غياب عامين بسبب جائحة «كوفيد 19».

وأكد المجلس أن النتائج الإيجابية في الجولة الأولى والافتتاحية من البطولة العالمية تعتبر مؤشراً إيجابياً نحو المنافسة بقوة مع فرق الإمارات على ألقاب البطولة العالمية، من خلال المراحل المتبقية والمقبلة من عمر البطولة العالمية، والتي تمر بعدة جولات قبل الوصول إلى محطة الختام في الشارقة خلال ديسمبر المقبل.