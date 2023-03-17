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الرياضي

«الحبتور» و«بنجاش» إلى نهائي «تحدي دبي للبولو»

«الحبتور» و«بنجاش» إلى نهائي «تحدي دبي للبولو»
17 مارس 2023 11:59

 
دبي (الاتحاد)

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تأهل «الحبتور أنكورا» و«بنجاش بنسالي»، إلى نهائي كأس تحدي دبي للبولو، المقامة على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، ضمن سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية، بمشاركة 4 فرق، وبمعدل هانديكاب 10 جول، وتختتم غداً.
جاء تأهل «الحبتور أنكورا» بقيادة السعودي خالد العمران على حساب «بن دري» القوي بقيادة محمد بن دري، بعد مباراة دراماتيكية حسمها الهدف الذهبي، بعد أن تعادل الفريقان 6-6، ليحتكمان إلى وقت إضافي «شوط خامس» لفض الاشتباك، ليخطف «الحبتور أنكورا» الفوز، بإحرازه الهدف السابع، ويتأهل بعد مباراة مثيرة، خاصة في الدقائق الأخيرة.
وفي المباراة الثانية، حقق «بنجاش بنسالي» بقيادة حيدر بنجاش الفوز على «أوربيس مهرة» 8-6، وألحق الخسارة الثانية لمنافسه بقيادة طارق الحبتور.

البولو
دبي
منتجع الحبتور للبولو
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