«سباق القوة» بين «النمور» و«الفهود»!



معتصم عبدالله (دبي)



تصطدم رغبة اتحاد كلباء صاحب المركز الثامن في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 25 نقطة، في استعادة ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الثلاث الماضية، بطموحات ضيفه الوصل ثالث الترتيب بـ 39 نقطة، في مطاردة «المتصدر»، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين يوم السبت، على استاد اتحاد كلباء، وتتصدر المباراة واجهة ختام «الجولة 20».

ويتسلح «الفهود» في مواجهة «سباق القوة» أمام مضيفه «النمور»، بالأفضلية في 50 % من المواجهات الـ 15 السابقة التي جمعت الفريقين في «دوري المحترفين»، بالفوز في 7 مباريات، مقابل الخسارة في مباراة واحدة، والتعادل في 7 مواجهات أخرى، من بينها آخر 4 مباريات بين الفريقين على التوالي.

وتشعل النتائج الإيجابية لاتحاد كلباء في معقله أمام أفضلية الوصل في المواجهات خارج ملعبه في زعبيل، أجواء المباراة، بعدما حقق «النمور» 15 من أصل 25 نقطة في رصيده، خلال المباريات على ملعبه بالدوري خلال الموسم الحالي، في الوقت الذي حصد فيه «الإمبراطور» 20 من أصل 39 نقطة في المباريات بعيداً عن «زعبيل».

ويعول الفريقان بشكل كبير على جهود نجوم المنتخب الأول في تشكيلة الفريقين في المباراة الأخيرة قبل التجمع المرتقب لـ «الأبيض»، وتضم تشكيلة «النمور» الثنائي عبد السلام محمد وسلطان عادل «المدعوين» إلى قائمة «الأبيض» المعلنة أخيراً من الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، فيما يبرز في تشكيلة الوصل الثلاثي الدولي خالد السناني، فابيو ليما، وعلي صالح.

وتتركز الأنظار بشكل كبير في المباراة المرتقبة، على «المواجهة الخاصة» التي تجمع فابيو ليما نجم الوصل وهداف مواجهات الفريقين برصيد 10 أهداف، والروماني ألكساندور سيسالدو نجم وسط اتحاد كلباء، والذي أسهم في تسجيل 6 من آخر 10 أهداف لفريقه في الدوري بتسجيله ثلاثة أهداف، مقابل صناعة ثلاثة أهداف أخرى.

وشدد فرهاد مجيدي مدرب اتحاد كلباء، واللاعب السابق للوصل، على أهمية احترام المنافس، وقال «نلعب أمام فريق يملك قوة هجومية كبيرة، ونتطلع إلى ظهور إيجابي»، وأضاف «نطمح إلى إنهاء سلسلة النتائج السلبية في الجولات الماضية، بسبب عدم التركيز في دقائق الوقت بدل الضائع، وأن يحالفنا الحظ الذي تخلى عنا في المباريات الأخيرة».

في المقابل، شدد الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب الوصل على أهمية التركيز مع دخول سباق الدوري مراحل الحسم، في إطار مساعي الفريق نحو الصدارة، وقال «علينا أن نقدم أفضل ما لدينا في مواجهة اتحاد كلباء المنافس القوي».