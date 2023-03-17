لورنسي يقود البطائح أمام الشارقة



علي معالي (دبي)



يغيب فهد سبيل عن دفاع البطائح أمام الشارقة يوم السبت، ضمن «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين» بسبب للإيقاف، في حين يشارك المهاجم البرازيلي لورنسي، أحد أهم اللاعبين بالفريق، لوجوده في صدارة هدافي «الراقي».

وحصل لورنسي على بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة أمام الظفرة وهي الثالثة له، ولكن بحسب اللائحة، فإنه يحق له أن يشارك، بعد سقوط الإنذارات التي حصل عليها، قبل مباراة الظفرة الأخيرة.

ويسعى المغربي سعيد شخيت مدرب الفريق للخروج بنتيجة إيجابية، ليدخل الفريق أكثر إلى «منطقة الأمان»، حيث نجح «الوافد الجديد» إلى «المحترفين» في جمع 17 نقطة جعلته بعيداً عن «مناطق الخطر»، وقدم مباراة كبيرة في الدور الأول أمام «الملك»، رغم أن النتيجة صبت في مصلحة الشارقة بهدف.