«المحبوبة» تطارد «النجمة الثالثة» في «ماراثون العين»

عصام السيد (العين)



يستضيف مضمار نادي العين للفروسية والرماية والجولف، السبت، 7 أشواط مثيرة للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الخامس وخصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويتنافس في الحفل الثاني عشر 98 خيلاً، فيما تبلغ جوائز الحفل 540 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع والختامي على لقب الجولة الثالثة لماراثون العين «هيبة» لمسافة 5100 متر، البالغة جائزته 120 ألف درهم، وتطارد الفرس «المحبوبة» الفائزة بالجولة الأولى لمسافة 3200 متر، والثانية لمسافة 4100 متر، النجمة الثالثة في الجولة الختامية لماراثون العين.

وأكدت الفرس «المحبوبة» البالغة من العمر 7 سنوات، والمنحدرة من نسل «مجاني»، قوتها بفوزها بفارق 10,25 طول عن أقرب منافسيه في الجولة الثانية، وتسعي هذه المرة لأن تنتزع الفوز الثالث على التوالي، رغم حملها لأعلى الأوزان.

وتدفع إسطبلات العجبان، بخمسة خيول تتصدرها الفرس «وينكد»، التي حلت ثانية بفارق 3,25 طول عن «المحبوبة» في الجولة الأولي، ويقودها متصدر قائمة بطولة الفرسان تاج أوشي.

ويستهدف «ايه إف قادح» كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط السادس لمسافة 1000 متر - هانديكاب، وينافسه «الغربي» و«صوت السلام».

ويسعى «أوزون لاير» للعودة سريعاً إلى منصات التتويج، حين يخوض تحدي الشوط الرابع لمسافة 1800 متر – هانديكاب، على لقب سيح بن عمار، وينافسه المتطور «منور»، و«سيرف الموري» الفائز بصورة لافتة في سباق الأخير.

وسيكون الشوط الأول لمسافة 2000 متر، على لقب شعبية الروضة، فرصة للخيول المحلية للخروج من دائرة سباقات المبتدئة، وأبرز المشاركين «فارس» و«جوهر» صاحب الأداء المتوازن بمضمار العين، كما يشارك «خبير قريش» للمرة الأولى في الدولة.

وفي ثاني الأشواط على لقب فلج هزاع، تتنافس خيول إنتاج الإمارات «4 سنوات» لمسافة 1800 متر، بمشاركة «فرح الوثبة»، و«شجاع».

وتتنافس المهرات والأفراس المبتدئة لمسافة 1800 متر في الشوط الثالث، على لقب عود التوبة، ويعود إلى المنافسة «معالي» الذي حل ثالثاً في مشاركته الأخيرة، وهناك «يونايتد سبيريت» التي حلت في المركز الثاني لمسافة الميل، الى جانب «إيمان».

ويشهد الشوط الخامس لمسافة الميل، على لقب جبل حفيت، وهو الشوط الوحيد المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، منافسة قوية بين «ميزوتينتو» الذي حل ثانياً في جبل علي، وبين «كفاف» صاحب الوصافة في مشاركتيه في ميدان وجبل علي، وهناك «جسار» الحصان الأسود في السباق.