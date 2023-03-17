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أرتيتا: موسم أرسنال «واضح» الآن!

أرتيتا: موسم أرسنال «واضح» الآن!
17 مارس 2023 10:49

 
لندن (رويترز) 

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قال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال، إن خروج فريقه من الدوري الأوروبي لكرة القدم جعل موسمه واضحاً، ويجب على الفريق الآن التركيز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وتعادل أرسنال 1-1 مع ضيفه سبورتنج لشبونة في لندن ضمن إياب دور الستة عشر للدوري الأوروبي ليتعادل الفريقان 3-3، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، قبل أن يتأهل النادي البرتغالي إلى دور الثمانية بفوزه 5-3 بركلات الترجيح.
وخرج أرسنال من جميع مسابقات الكأس الثلاث التي شارك فيها هذا الموسم، لكنه يتقدم بفارق خمس نقاط في صدارة الدوري الممتاز، ويسعى للفوز بأول ألقابه للدوري منذ عام 2004.
ولم يتبق أمامه سوى 11 مباراة بداية من زيارة كريستال بالاس يوم الأحد المقبل.
وقال أرتيتا لموقع أرسنال على الإنترنت «إنها ضربة كبيرة، لكنها تضفي الوضوح على الموسم، يتبقى لنا 11 مباراة في الدوري الممتاز، ونهائي كبير ضد كريستال بالاس، يجب أن نركز على ذلك، يجب أن تكون الطاقة هناك وعلينا أن نتعلم من المباراة الأخيرة، ولكن أفضل شيء الآن هو رد الفعل، وإظهار نفس الالتزام، والمزيد من الجودة واللعب بشكل أفضل ضد بالاس للتغلب عليهم.
وتعرض أرتيتا لضربة مزدوجة عندما تم استبدال تاكيهيرو تومياسو مبكراً، وغادر زميله المدافع وليام ساليبا الملعب بعد فترة وجيزة.
وقال أرتيتا للصحفيين «إصابة تومياسو تبدو خطيرة للغاية، نظراً لرد فعله عقب الإصابة مباشرة وما قاله لي، ومن الواضح أنه من المبكر جداً ومن الصعب معرفة حقيقة الأمر، وليام، لا أعرف، كان يشعر ببعض الانزعاج ولم يستطع الاستمرار، لذلك اضطررنا إلى استبداله.

الدوري الأوروبي
أرسنال
الدوري الإنجليزي
سبورتنج لشبونة
كريستال بالاس
ميكل أرتيتا
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