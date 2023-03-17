السبت 18 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كأس رئيس الدولة للبولو بين «الإمارات» و«غنتوت»

كأس رئيس الدولة للبولو بين «الإمارات» و«غنتوت»
17 مارس 2023 10:10

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في الطاقة والعمل المناخي


يُسدل الستار «السبت» على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في «النسخة 23» التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتعد «مسك ختام» نشاط البولو بالنادي، وتجمع المباراة النهائية بين «الإمارات» و«غنتوت»، ويحتفظ البطل بالكأس المقدمة من ديوان عام الرئاسة، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تجمع بين «أبوظبي» و«ذئاب الحبتور».
تصدر فريق الإمارات الدور التمهيدي للبطولة، فيما جاء غنتوت في «الوصافة»، وهو ما أهلهما للعب معاً في المباراة النهائية، وجاء «ذئاب الحبتور» في المركز الثالث و«أبوظبي» رابعاً، وأقيمت البطولة بمعدل «هانديكاب 18 جول»، لتكون من أقوى البطولات في التصنيف على مستوى الدولة.
وأنهت إدارة النادي ترتيبات «الختام الكبير»، من خلال تحويل المباراة النهائية إلى مهرجان يشمل العديد من الفعاليات على هامش البطولة، حيث يبدأ برنامج الحفل الختامي، بفتح الأبواب لدخول الجمهور بالمجان، للاستمتاع بالعديد من الفقرات الترفيهية والاستعراضية المثيرة، وتبدأ فقراتها بعروض الكلاب البوليسية المقدمة من وحدة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، وبعدها فقرة القفز الحر بالمظلات، بمشاركة أبطال الإمارات، والاستعراض الجوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، ويختتم المهرجان بالسحوبات الخاصة بالجمهور وتتويج الفرق الفائزة.
يقود «فريق الإمارات» سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجانب لوكين مونتيفردي، وأنطونيو هيجي، وتومي بيريسفورد، فيما يضم «غنتوت» ناصر الشامسي، وسيجوند أمادوري، بابلو لورينتي وماركوس رايا، ويدير الجولة الختامية طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.
يسهم ديوان الرئاسة بتقديم كأس البطولة الأغلى، بجانب إشراف ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس، ومساهمة نادي تراث الإمارات «الشريك الاستراتيجي»، ومستشفيات برجيل «الشريك الطبي»، وفنادق ومنتجعات جنة «الشريك الفندقي»، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، وبولو لاين الشريك التقني، بجانب جهود الجهات المساهمة منها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ونادي تراث الإمارات، والخدمات الصحية.

كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
الإمارات
البولو
أبوظبي
غنتوت
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
الرياضي
كلاسيكو «نهائي الليجا» بين القاضية والعودة
اليوم 15:02
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
الرياضي
«الاستثناء» يحرم ديوكوفيتش من ميامي
اليوم 15:00
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
الرياضي
«الرقم 9» يجدد الصراع للمرة العاشرة في «الكلاسيكو»!
اليوم 15:00
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
الإمارات
الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس
اليوم 14:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©