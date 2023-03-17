كأس رئيس الدولة للبولو بين «الإمارات» و«غنتوت»



رضا سليم (دبي)



يُسدل الستار «السبت» على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو، في «النسخة 23» التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتعد «مسك ختام» نشاط البولو بالنادي، وتجمع المباراة النهائية بين «الإمارات» و«غنتوت»، ويحتفظ البطل بالكأس المقدمة من ديوان عام الرئاسة، ويسبق النهائي مباراة تحديد المركز الثالث، والتي تجمع بين «أبوظبي» و«ذئاب الحبتور».

تصدر فريق الإمارات الدور التمهيدي للبطولة، فيما جاء غنتوت في «الوصافة»، وهو ما أهلهما للعب معاً في المباراة النهائية، وجاء «ذئاب الحبتور» في المركز الثالث و«أبوظبي» رابعاً، وأقيمت البطولة بمعدل «هانديكاب 18 جول»، لتكون من أقوى البطولات في التصنيف على مستوى الدولة.

وأنهت إدارة النادي ترتيبات «الختام الكبير»، من خلال تحويل المباراة النهائية إلى مهرجان يشمل العديد من الفعاليات على هامش البطولة، حيث يبدأ برنامج الحفل الختامي، بفتح الأبواب لدخول الجمهور بالمجان، للاستمتاع بالعديد من الفقرات الترفيهية والاستعراضية المثيرة، وتبدأ فقراتها بعروض الكلاب البوليسية المقدمة من وحدة الكلاب البوليسية بشرطة أبوظبي، وبعدها فقرة القفز الحر بالمظلات، بمشاركة أبطال الإمارات، والاستعراض الجوي لفريق الفرسان «نسور الجو»، ويختتم المهرجان بالسحوبات الخاصة بالجمهور وتتويج الفرق الفائزة.

يقود «فريق الإمارات» سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، بجانب لوكين مونتيفردي، وأنطونيو هيجي، وتومي بيريسفورد، فيما يضم «غنتوت» ناصر الشامسي، وسيجوند أمادوري، بابلو لورينتي وماركوس رايا، ويدير الجولة الختامية طاقم الحكام الدولي المكون من بيتر رايت وجاسون ديكسون وسانتياجو.

يسهم ديوان الرئاسة بتقديم كأس البطولة الأغلى، بجانب إشراف ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس، ومساهمة نادي تراث الإمارات «الشريك الاستراتيجي»، ومستشفيات برجيل «الشريك الطبي»، وفنادق ومنتجعات جنة «الشريك الفندقي»، وغنتوت لتجهيزات الفروسية، وبولو لاين الشريك التقني، بجانب جهود الجهات المساهمة منها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ونادي تراث الإمارات، والخدمات الصحية.