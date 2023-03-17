«أجرد عذبة» يتجاوز «الرادارات» إلى «لقب الإمارات»



عصام السيد (أبوظبي)



حلّق الجواد «أجرد عذبة» لياس للسباقات، العائدة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بإشراف ماجد الجهوري، وقيادة برناردو بينيرو، بجائزة الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب بطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، البالغ جائزتها مليون درهم، والذي أقيم بمضمار نادي أبوظبي للفروسية، في حفل سباقه الرابع عشر للموسم الجديد «2022 -2023».

وتألف الحفل من 6 أشواط، تنافست خلالها 94 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، وبلغت جوائز الحفل مليوناً و390 ألف درهم.

ولم يكن «أجرد عذبة» البالغ من العمر 5 سنوات، والمنحدر من نسل «ايه اف البحر» والفرس «منادي» مرشحاً للفوز، بعد حلوله خامساً بفارق 3 أطوال، في سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى، ولكنه تجاوز كل الرادارات والأسماء الكبيرة، ليتفوق بفارق 1.75 طول على غريمه القوي «مجيب» لإسطبلات الأصايل، الذي حل في المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «ازادي ستار» للإسطبلات الوطنية، وسجل البطل 2:27:93 دقيقة.

عقب ختام الشوط، تسلم عبد الله المرر رئيس مجلس إدارة مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان جائزة الفوز.

وتُوجت المهرة «رواني» لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة الفارس العُماني المعتصم البلوشي، بطلة للشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب سباق الشامخة البالغ جائزته 80 ألف درهم، بمشاركة 16 من نخبة الخيول العربية الأصيلة.

واستفادت «رواني» من انسحاب 4 خيول، لتدخل من قائمة خيول الاحتياط، لتتفوق بفارق 8 أطوال، وتسجل 1:33:58 دقيقة.

وخطف «ايه اف هرقل» لمعتصم محمد غنام، بإشراف قيس عبود، وقيادة برناردو بينيرو، الأضواء في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب مدينة خليفة، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ومسجلاً 1:31:85 دقيقة.

وأكد «ايه اف يطوي» لأبوظبي ريسنج، بإشراف المدربة السودانية نسرين محجوب، وقيادة باتريك كوسجريف حسن ترشيحه بفوز لافت بالشوط الثالث لمسافة 1600 متر على لقب مدينة مصدر، البالغ جائزته 80 ألف درهم بمشاركة 16 خيلاً، وسجل البطل 1:45:63 دقيقة.

وحصد «ايه اف الزاهي» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل وقيادة تاج أوشي، جائزة الشوط الرابع لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة البالغ جائزته 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 2:30:02 دقيقة.

ومنح «ويبينار» لعبد الرحمن صلاح الراشد، بإشراف ساتيش سيمار، «الثنائية» لمتصدر بطولة الفرسان الأيرلندي تاج أوشي بفوز لافت بالشوط السادس، وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، لمسافة 2400 متر البالغ جائزته 80 ألف درهم، وسجل البطل 2:30:22 دقيقة.

وأهدي سلطان ماجد الجهوري مساعد المدرب الفوز الذي حققه «أجرد عذبة» إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الداعم الأول للإسطبل، وأشار إلى أن الجواد الرمادي المهدي من إسطبلات عذبة، لم يكن محظوظاً في مشاركاته السابقة، ولكنه حقق اليوم التوقعات والآمال، وسيخضع للراحة وسيكون هدفه الأكبر، بطولة جوهرة تاج زايد في الموسم المقبل.









