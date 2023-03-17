أرنولد.. «الصعود إلى الهاوية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



تراجع مستوى الإنجليزي ترنت ألكسندر- أرنولد مدافع ليفربول هذا الموسم بصورة لافتة، أثارت دهشة الخبراء ومحللي المباريات الذين كانوا يعتبرونه في وقت ما، أفضل ظهير أيمن في العالم.

ونتيجة لهذا التراجع، تعرض لعاصفة من الانتقادات والهجوم، وأصبحت عودته لمستواه العالي من جديد محل شك كبير.

ولم يكن تراجعه منفصلاً عن تراجع الفريق بأكمله، خاصة على الجانب الدفاعي، وهو ما ظهر واضحاً خلال مباريات الدوري الإنجليزي «البريميرليج» هذا الموسم، وأيضاً على مستوى دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وأبرز مثال على ذلك ما حدث في مباراتي الذهاب والعودة أمام ريال مدريد في دورالـ 16 للبطولة الأوروبية الأولى «5-2 و1-صفر» والذي كلف فريقه الخروج منها مبكراً، إذ تلاعب به البرازيلي فينسيوس جونيور جناح الريال في المباراتين، ونجح في المرور منه بسهولة بالغة، ما شكل خطورة دائمة على مرمى الحارس أليسون بيكر.

الحالة السيئة التي وصل إليها أرنولد دفعت النجم الإنجليزي المخضرم جيمي كاريجر المذيع والمعلق التليفزيوني الشهير حالياً، إلى الهجوم عليه بشدة، وقال في حديث لشبكة «سي بي إس سبورتس»، إن السبب الأول لما وصل إليه أرنولد، هو عدم وجود بديل قادر على منافسته في مركزه، حيث يلعب ميلنر أحياناً أو جوي جوميز في أحيان أخرى بدلاً منه في حالات غيابه، وكلاهما ليسا ظهيرين صريحين، ما يعني أنه بلا منافس حقيقي، ما يجعله يركن إلى الراحة والكسل.

وانعكس ذلك على وضعه في منتخب إنجلترا، حيث لم يعتمد عليه جاريث ساوثجيت المدير الفني أساسياً في المونديال الأخير، وفضل عليه كيران تربيير ظهير أيمن نيوكاسل يونايتد.

وأضاف كاريجر: مشكلة أرنولد الحقيقية تتمثل في كونه بلا منافس «سوبر» في مركزه، لأنه طوال السنوات الماضية كان رائعاً فعلاً في هذا المركز، دعونا نعترف بذلك، ولهذا لم يفكر ليفربول مطلقاً في شراء ظهير أيمن يدخل معه في منافسة على اللعب، ما قد يثير حماسه أيضاً للعودة إلى سابق أدائه العالي.

وطلب كاريجرمن يورجن كلوب المدير الفني لـ «الريدز»، أن يفكر جيداً في ضرورة استقدام ظهير أيمن على أن يُحسن اختياره من حيث السعر والنوعية الجيدة.

وقال: صدقوني هذا الفتى يحتاج إلى منافسة جادة من منافس «سوبر»، وفي ليفربول يهاجمون كثيراً ويدافعون قليلاً، أو بمعنى أوضح هجومهم أفضل كثيراً من دفاعهم، وهذا أمر معروف للجميع هذا الموسم تحديداً، ما يجعلني متشائم بالنسبة لإمكانية أن يعود دفاع «الريدز» في وقت قريب إلى سابق مستواه المرتفع، خاصة في ظل تراجع فان ديك وروبرتسون أيضاً.