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«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي

«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
17 مارس 2023 03:02

لندن (د ب أ)

أكمل فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي عقد المتأهلين لدور الثمانية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه 5 / 3 بركلات الترجيح على مضيفه أرسنال الإنجليزي، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية. 

ولجأ الفريقان إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين وفقاً للائحة البطولة، بعد تعادلهما 3 / 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة. 

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وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب، التي أقيمت على ملعب الإمارات في العاصمة البريطانية لندن بالتعادل 1 / 1، فيما انتهى لقاء الذهاب، الذي جرى بالعاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي، بالتعادل 2 / 2.
وبادر أرسنال بالتسجيل عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء لنجمه السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 19، بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي جابرييل مارتينيلي التي ارتدت من يد الإسباني أنطونيو أدان، حارس مرمى الضيوف.
وفي الشوط الثاني، أدرك سبورتنج لشبونة التعادل بواسطة بيدرو جونسالفيس في الدقيقة 62، عبر تسديدة رائعة من منتصف الملعب، حيث وضع الكرة ساقطة، مستغلا تقدم آرون رامسديل، حارس مرمى أرسنال من مرماه دون داع. 

ولم يتغير الأمر خلال الوقت الإضافي، الذي شهد طرد الأوروجواياني مانويل أوجارت لاعب سبورتنج لشبونة في الدقيقة 119، لحصوله على الإنذار الثاني، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق البرتغالي.

الدوري الأوروبي
أرسنال
سبورتينج لشبونة
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