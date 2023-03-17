5 أسباب ترفع سخونة كلاسيكو البارسا والريال

مدريد (الاتحاد)

سيلتقي برشلونة وريال مدريد في ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الأحد المقبل، في مباراة مرتقبة في الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك وسط العديد من الأسباب التي تزيد الاهتمام بالمباراة الأشهر عالمياً، أبرزها المعركة على الكرة، حيث الصراع على الاستحواذ واحدة من أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في مباراة برشلونة وريال مدريد القادمة، فخلال آخر مواجهة بينهما في كأس ملك إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو، سجل برشلونة أدنى نسبة استحواذ منذ بدء تدوين الإحصائيات، وهي إحصائية سيحتاجون إلى تحسينها أمام مشجعيهم في سبوتيفاي كامب نو، الذين لن يسمحوا لهم بالتخلي عن الكرة لريال مدريد.

من جانبه، سيتعين على المدرب كارلو أنشيلوتي أن يجد طريقة لكسب أكبر قدر من الاستحواذ كما كان الأمر في المرة السابقة، ولكن تهديد مرمى المنافس أكثر قليلاً، لجعل هذه الهيمنة مهمة.

ويتعلق ثاني الأسباب في دخول الصراع اللقب مراحله الأخيرة، ورغم أنه لا يزال هناك عدة أسابيع وجولات متبقية حتى نهاية موسم "الليجا"، فإن الفارق الحالي هو تسع نقاط وإذا فاز ريال مدريد على البلوجرانا فسيظل لديه أمل في القتال على اللقب، ولكن إذا فاز برشلونة على البلانكوس، فسيتم حسم اللقب عملياً، وسيكون الأمر صعباً "إن لم يكن مستحيلاً"، لتراجع برشلونة عن تقدمه قبل نهاية الموسم. لذلك هذه المباراة هي أشبه بنهائي الدوري لريال مدريد، الذي يجب أن يذهب إلى سبوتيفاي كامب نو، ويكسب النقاط الثلاث إذا أراد أن يتمسك بحظوظه في القتال على اللقب حتى النهاية.

كما أن التركيز سينصب أيضاً على بعض اللاعبين الأسطوريين في كلا الفريقين، حيث ينتهي عقد توني كروس ولوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتش في نهاية هذا الموسم، وفي الوقت الحالي، لا يُعرف ما إذا كانوا سيجددون عقودهم أو قد تكون هذه آخر مباراة لهم في الكلاسيكو في الدوري، بعد العديد من المشاركات.

كان لاعبو خط الوسط هؤلاء من بين نجوم هذه المواجهة على مدار العقد الماضي، وبوسكيتش هو اللاعب الذي خاض أكبر عدد من مباريات ريال مدريد ضد برشلونة في التاريخ، برصيد 46 مباراة، وستكون حالة الشك بشأن مستقبل هؤلاء اللاعبين نقطة بارزة في هذه المباراة.

ويتمثل السبب الرابع في عودة بيدري أحد أفضل لاعبي برشلونة بعد أسابيع من الغياب بسبب الإصابة، حيث سيتولى بيدري إدارة العرض مرة أخرى لبرشلونة، حيث يعتبر لاعب جزر الكناري عنصراً أساسياً بالنسبة للمدرب تشافي، سواءً من حيث جودته على أرض الملعب أو الهدوء الذي يتمتع به زملائه في الفريق عندما يتواجد معهم. علاوة على ذلك، يعرف بيدري شعور التسجيل في مرمى ريال مدريد، حيث فعل ذلك في نهائي كأس السوبر الإسباني في وقت سابق من هذا العام.

وكذلك فهناك لاعب آخر يجب متابعته هو إيدير ميليتاو، الذي يمر في حالة ممتازة في قلب دفاع ريال مدريد، وسيكون مسؤولاً عن إيقاف روبرت ليفاندوفسكي، هداف المسابقة برصيد 15 هدفاً. مع ارتكابه 22 خطاً فقط في 21 مباراة، أصبح قلب الدفاع هو المعيار الدفاعي لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي، وهو سلاح هجومي أيضاً، بفضل إجادته ألعاب الهواء بشكل جيد، سجل المدافع البرازيلي بالفعل أربعة أهداف هذا الموسم في الدوري، إنه خصم بارز سيتعين على فريق المدرب تشافي مراقبته في كلتا جهتي الملعب.