يوفنتوس يتخلص من بوجبا!

روما (رويترز)

قال فرانشيسكو كالفو المسؤول البارز عن قطاع كرة القدم في يوفنتوس، إن النادي الإيطالي لا يسعى للتخلص من لاعب الوسط الذي تطارده الإصابات بول بوجبا، مؤكداً أن فريقه يتطلع لاستعادة اللاعب لكامل لياقته.

وعاد الفرنسي الفائز بكأس العالم إلى يوفنتوس في يوليو 2022 بعد رحيله من مانشستر يونايتد، لكنه لعب أقل من 40 دقيقة، حيث شارك بديلاً أمام تورينو وروما في الدوري الإيطالي.

وقال كالفو لشبكة سكاي قبل مواجهة فرايبورج في الدوري الأوروبي: «إنه أول شخص لا يشعر بالسعادة لقلة مشاركاته هذا العام وبسبب الإصابة الأخيرة. عندما يتعلق الأمر بلاعبين بارزين تظهر عناوين مثيرة للجدل. لقد قرأت في صحف كبرى أن يوفنتوس يسعى للتخلص منه، بالتأكيد لا.

جاء إلى هنا عندما كان في 19 من عمره. يوفنتوس بالنسبة له أسرة كبيرة. لكن جماهيرنا تطلب الكثير من اللاعبين. نأمل أن نعيده في أقرب وقت ممكن لمستواه».

وانضم بوجبا «30 عاماً» إلى يوفنتوس لأول مرة في 2012 وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإيطالي ولقبين للكأس المحلية، قبل أن ينضم إلى يونايتد بعد موسم 2015-2016.

وأضاف كالفو «نؤمن كثيراً بقدرات بوجبا ولذلك وقعنا معه عقداً مدته أربع سنوات.

نشعر بالأسف من أجله. نتحدث إلى بوجبا يومياً. يعلم أننا لسنا سعداء بهذا الموقف بقدر حزنه شخصياً».