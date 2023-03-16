رياضة الطفل.. «مستقبل واعد»

رضا سليم (دبي)

يحتفل الوسط الرياضي بيوم الطفل الإماراتي، والذي يمثل نقطة انطلاقة لـ«أجيال المستقبل»، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بالطفل في المجالات كافة، إلا أن الرياضة تمثل الباب الواسع للطفل، والذي يظهر فيها مواهبه ويصقل مهاراته ويصنع مستقبل الإنجازات للدولة في كل المحافل الخارجية، ويمثل الأمل في مستقبل مشرق. ويأتي الأطفال في مقدمة المسابقات والبرامج والأنشطة الرياضية المجتمعية، ويوجدون في المراحل السنية في كل مسابقة وبطولة، سواء على مستوى رياضات التنافس أو المجتمعية التي تمثل الطريق لإظهار مواهبهم من الصغر وصقلها، لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة لديهم وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.

تتعامل الهيئات والمؤسسات الرياضية مع الأطفال بمبدأ الحماية، حسب القانون الاتحادي رقم «3» لعام 2016، بشأن حقوق الطفل «قانون وديمة»، من خلال اتخاذ إجراءات وقائية، بهدف توفير بيئة آمنة لجميع اللاعبين الصغار، في جميع الأندية المحترفة في الدولة، وتسهيل إجراءات الإبلاغ بخصوص انتهاكات حماية الأطفال، وضمان سهولة وسلاسة وسرعة إجراءات البحث والتقصي المتعلقة بمسائل حماية اللاعبين الأطفال، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومع وزارة الداخلية واتحاد الكرة، وأي منظمات أخرى ذات صلة، ورفع مستوى وعي موظفي الأندية بالمسائل المتعلقة بحماية اللاعبين الصغار في الأندية.

ويتم تطبيق التدابير الاستراتيجية اللازمة، لتحقيق القدر الأقصى من حماية الأطفال، من خلال التوعية الإلزامية لجميع موظفي الأندية بخصوص لوائح حماية الطفل، خاصة بالنسبة للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع الأطفال، وتدريب وتعيين اختصاصي حماية الطفل في الأندية، ويمثل نقطة التواصل الرئيسية للأمور التي تتعلق برفاهية وسلامة الأطفال وحمايتهم، كما يعمل الاختصاصي على تنفيذ تدريب داخلي على نطاق أوسع لموظفي النادي بشأن المسائل المتعلقة بحماية الطفل.

وتمثل اهتمام الدولة بالطفل في استضافة أحداث عالمية ضخمة لهذه الفئة، في مقدمتها تنظيم أبوظبي للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، كأول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة 7 آلاف لاعب ولاعبة و2500 مدرب وإداري، وأكثر من 8 آلاف من الأسر وضيوف الشرف وكبار الشخصيات، كما يشارك فيها أكثر من 30 ألف متطوع في المجالات كافة، كما يؤكد الاهتمام الكبير بأصحاب الهمم أمام العالم.

وينصب اهتمام الاتحادات الرياضية والأندية، في اتجاه مشاركة الأطفال ببطولات المراحل السنية من البراعم والصغار والأشبال والناشئين، ويصل عدد اللاعبين المسجلين في 32 اتحاداً رياضياً 18 ألف لاعب في المراحل السنية، منهم 5804 أطفال في المراحل أقل من 12 عاماً، و12196 طفلاً من 12 إلى 18 عاماً، من أصل 32411 رياضياً، وهو ما يمثل نسبة 58%، وهناك 9755 طفلاً مسجلين في 6 ألعاب جماعية بنسبة 68%، و4363 لاعباً في 6 اتحادات للألعاب القتالية بنسبة 54%، و3881 لاعباً في 20 اتحاداً للألعاب الفردية بنسبة 38%.

وعلى مستوى البطولات المحلية في الاتحادات، تصل نسبة البطولات في الموسم الواحد إلى 33% للمراحل السنية، منها 21% للبراعم والصغار والأشبال، و22% للناشئين.

وأطلق الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، أول مركز تدريب للألعاب المدرسية، في ثماني رياضات للفئات العمرية التي تتراوح بين 9 و14 عاماً، بهدف تطوير اكتشاف المواهب الرياضية، ضمن مشروع الألعاب المدرسية، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية واستراتيجية الاتحاد، الرامية إلى العمل على إعداد أبطال رياضيين جدد قادرين على تحقيق الإنجازات الدولية.

ويأتي الاهتمام بالطفل الإماراتي، من خلال مشاركته في قائمة طويلة من البطولات المحلية والدولية التي تنظمها الاتحادات الرياضية والمجالس، في مقدمتها برنامج الأولمبياد المدرسي، الذي ضم 7 رياضات مختلفة، وشارك فيه أكثر من 20 ألف طالب على مدار 7 نسخ.

ووسعت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة شراكتها مع مدارس مانشستر سيتي لكرة القدم بالإمارات، لإطلاق برنامج يستهدف تحقيق أنماط حياة صحية للأطفال، بمشاركة أكثر من 3000 طالب في المرحلة الابتدائية، ممن تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات في 40 مدرسة في أبوظبي، بما يمثل 260% زيادة مقارنة بالنسخة التجريبية من البرنامج.

عدد كبير من البطولات

هناك عدد كبير من البطولات على مستوى المراحل السنية، والتي يشارك فيها الأطفال حسب الفئات العمرية، وفي مختلف الألعاب، منها بطولة الدولة للمدارس، وبطولة الفنون القتالية المختلطة الرابعة للناشئين. ونظمت مؤسسة «تحقيق أمنية» النسخة الخامسة من مبادرة «الركض لتحقيق الأمنيات» في أبوظبي، وكأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، بنسختها الـ 13 لأكاديميات الأشبال تحت 14 وتحت 12 سنة، والتي ينظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق محلية، ضمن تحت 12 سنة، وكأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة الأكبر من نوعها، من حيث تنوع وأسماء الفرق المشاركة فيها، ويشارك فيها أكثر من 400 لاعب من 20 فريقاً.وهناك العديد من المبادرات والبطولات التي تخرج تحت مظلة المجالس الرياضية والاتحادات والأندية، منها بطولات الجو جيتسو والجودو ومهرجانات البراعم للصغار في الاتحادات الجماعية اليد والسلة والطائرة وغيرها.

«براعم دبي»

أطلق مجلس دبي الرياضي، فعاليات «مهرجان أندية دبي لبراعم كرة القدم تحت 8 سنوات» للموسم الرياضي 2022-2023، والذي تنظمه شركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع المجلس، في إطار دعم برامج استقطاب المواهب الرياضية، وتطوير البراعم والناشئين، ووفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لتطوير البراعم وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتطوير براعم كرة القدم.

ويهدف المهرجان لتقديم الدعم الفني لشركات كرة القدم لتطوير منظومة البرامج الموجهة للبراعم، جعل بيئة أندية دبي جاذبة للبراعم، وتوفير وقت للبراعم للتعلم والاستمتاع بلعبة كرة القدم، وتطوير مهاراتهم، من خلال خوض مباريات مع أقرانهم، واكتشاف المواهب الرياضية في سن مبكرة، من أجل رعايتهم، وتنمية النشاط وروح اللعب الجماعي وبناء الشخصية السليمة، وتعزيز روح التعاون بين المشاركين.

ورشة حماية

عقدت رابطة المحترفين، ورشة عمل لمسؤولي حماية الطفل في الأندية، تم خلالها استعراض استراتيجية حماية الطفل، انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة الرشيدة للأطفال، وتماشياً مع القوانين التي سنتها لحمايتهم وتحفيزهم للإبداع والتفوق، ووفق التزام الرابطة بحماية اللاعبين الأطفال.

مسار اللاعب

أطلق اتحاد الرجبي، برنامج «مسار اللاعب الإماراتي»، والذي يحتل المرتبة الرابعة حالياً على مستوى العالم، ويعد جزءاً أساسياً من الاستراتيجية المستمرة لتطوير وتنمية اللعبة، بمشاركة 148000 من طلبة المدارس في تعلم لعبة الرجبي منذ إنشائه في عام 2011، كما ينظم الاتحاد مهرجانات الصحة واللياقة لطلبة المدارس.

دوري الأبطال

أطلق مجلس أبوظبي الرياضي، دوري أبطال مدارس أبوظبي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وذلك ضمن مبادراته التطويرية المتنوعة، وحرصه الكبير على رفد المسيرة الرياضية بالمشروعات والمسابقات والأنشطة والفعاليات الداعمة للتنمية الرياضية، ويتضمن الدوري 7 مسابقات رياضية مخصصة لطلبة الحلقتين الدراسيتين الثانية والثالثة للبنين والبنات، في مدارس أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة، ويضم مسابقات: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة والجمباز، بمشاركة نحو 250 مدرسة من أصل 411 مدرسة في أبوظبي، بواقع 240 مدرسة حكومية، خاصة في أبوظبي، و140 مدرسة في العين، إضافة إلى 31 مدرسة من منطقة الظفرة.