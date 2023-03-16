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إيزاك يمنح نيوكاسل «البعد الجديد»

إيزاك يمنح نيوكاسل «البعد الجديد»
16 مارس 2023 22:54

لندن (رويترز)

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قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، اليوم الخميس، عشية مواجهة مهمة أمام مضيفه نوتنجهام فورست، إن وجود ألكسندر إيزاك المنضم في صفقة قياسية، قد يساعد فريقه على مواصلة السعي لإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وخاض اللاعب السويدي الذي انضم من ريال سوسيداد في أغسطس الماضي، موسماً متبايناً منذ انضمامه للنادي في صفقة قدرت تقارير قيمتها بنحو 70 مليون يورو.
لكنه قدم أداءً شاملاً في الفوز 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز مطلع الأسبوع الجاري، وسجل الهدف الأول ليرفع رصيده في الدوري إلى أربعة أهداف في تسع مباريات.
ومع معاناة كالوم ويلسون لاستعادة لياقته وغيابه عن تشكيلة منتخب إنجلترا التي أعلنت اليوم الخميس يمكن أن يكون إيزاك الرجل الذي يثق به هاو، لتسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة نيوكاسل على اللعب في أوروبا الموسم المقبل.
وقال هاو للصحفيين: «أعتقد أنه لاعب مختلف تماماً عن أي زميل آخر في الفريق. يملك تنوعاً جيداً. يستطيع فعل القليل من كل شيء وهو أمر رائع بالنسبة لنا. يجلب بعداً مختلفاً. لكنني أقول إن كل لاعب لديه نقاط قوته وتفرده التي تجعل الفريق مختلفاً».
وتسببت سرعة اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً وقدرته على التحكم بالكرة في متاعب كثيرة لفريق ولفرهامبتون، ويبدو الآن في حالة ممتازة بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية في وقت سابق هذا الموسم، وأيضاً لارتجاج في المخ بعدها.
وقال هاو: «كان رائعاً من كل الجوانب أمام ولفرهامبتون.
كان جيداً جداً بدنياً. من الناحية الفنية كان رائعاً وما زلت أستمتع بمشاهدة هدفه حتى بعد أيام من المباراة».
وأضاف هاو أن مفتاح نجاح إيزاك يتعلق بمدى قدرته على الحفاظ على مستواه أسبوعياً.
وتابع: «أعتقد أن هذا هو التحدي الذي أواجهه معه. هل يمكنه تكرار الطاقة والجودة كل أسبوع؟ قول هذا أسهل من فعله لأن هذا ما تريده من جميع لاعبيك».

نيوكاسل
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