«شؤون الأمن والمنافذ» بشرطة أبوظبي يفوز بدرع «مبارك بن محمد للرماية»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، الحائز الدرع والفائز ببطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، بحضور مديري القطاعات ومديري المديريات ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين، وكرم معاليه حكام البطولة المكلفين من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية والأوائل في الرماية السنوية لعام 2022.

وشارك في البطولة نحو 200 رامٍ ورامية من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية، من مختلف القطاعات الشرطية، واستمرت لمدة 4 أيام في ميدان الرماية بالوثبة «الحفار»، وشملت 6 مسابقات مختلفة للرماية.

وأسفرت نتائج مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية عن فوز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول، وحل فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، بينما حل ثالثاً فريق قطاع الموارد البشرية.

وفي مسابقة المستجيب الأول مسدس ضباط، حصل على المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وجاء في المركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وحل ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفي مسابقة المستجيب الأول مسدس فئة صف الضباط والأفراد جاء أولاً فريق قطاع المهام الخاصة، وثانياً فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وثالثاً فريق قطاع الأمن الجنائي.

وفي مسابقة المستجيب الأول سيدات، فاز قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني قطاع المهام الخاصة، والمركز الثالث قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفي مسابقة العمليات الشرطية بندقية رجال حاز المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ والمركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وجاء ثالثاً فريق قطاع الأمن الجنائي.

وفي مسابقة العمليات الشرطية بندقية سيدات حقق المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وكان المركز الثاني من نصيب فريق قطاع المهام الخاصة، بينما جاء ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.

وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: «نعتز بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف القطاعات الشرطية»، مؤكداً تطلع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال هذه النجاحات الرياضية، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.

وأكد معاليه الاهتمام المستمر بتشجيع المنتسبين والمنتسبات على الاستمرار في ممارسة نشاط الرماية، لتقديم أفضل ما لديهم في المهمات الرياضية، وتمثيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في البطولات والمنافسات المحلية والعالمية، وضمان الاستعداد والجاهزية في جميع الأوقات.

وأشاد العميد حسين محمد القحطاني مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، بمستوى أداء المشاركين في البطولة والأرقام المسجلة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركات ومنافسات قوية على مستوى الفرق في مختلف القطاعات الشرطية، وتحقيق النتائج الإيجابية التي أسهمت وبشكل كبير في تعزيز القدرات، وبناء المهارات، واكتساب المزيد من الفنون التكتيكية في مجال الرماية.