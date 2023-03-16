الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«شؤون الأمن والمنافذ» بشرطة أبوظبي يفوز بدرع «مبارك بن محمد للرماية»

«شؤون الأمن والمنافذ» بشرطة أبوظبي يفوز بدرع «مبارك بن محمد للرماية»
16 مارس 2023 22:37

أبوظبي (الاتحاد)
كرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، الحائز الدرع والفائز ببطولة الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان للرماية، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، بالتنسيق مع مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، بحضور مديري القطاعات ومديري المديريات ومديري الإدارات وعدد كبير من الضباط والمنتسبين، وكرم معاليه حكام البطولة المكلفين من اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية والأوائل في الرماية السنوية لعام 2022.
وشارك في البطولة نحو 200 رامٍ ورامية من الضباط وصف الضباط والأفراد والشرطة النسائية، من مختلف القطاعات الشرطية، واستمرت لمدة 4 أيام في ميدان الرماية بالوثبة «الحفار»، وشملت 6 مسابقات مختلفة للرماية.
وأسفرت نتائج مسابقة إسقاط الصحون بالبندقية عن فوز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول، وحل فريق قطاع المهام الخاصة المركز الثاني، بينما حل ثالثاً فريق قطاع الموارد البشرية.
وفي مسابقة المستجيب الأول مسدس ضباط، حصل على المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وجاء في المركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وحل ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفي مسابقة المستجيب الأول مسدس فئة صف الضباط والأفراد جاء أولاً فريق قطاع المهام الخاصة، وثانياً فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وثالثاً فريق قطاع الأمن الجنائي.
وفي مسابقة المستجيب الأول سيدات، فاز قطاع شؤون الأمن والمنافذ بالمركز الأول، وحقق المركز الثاني قطاع المهام الخاصة، والمركز الثالث قطاع أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وفي مسابقة العمليات الشرطية بندقية رجال حاز المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ والمركز الثاني فريق قطاع المهام الخاصة، وجاء ثالثاً فريق قطاع الأمن الجنائي.
وفي مسابقة العمليات الشرطية بندقية سيدات حقق المركز الأول فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وكان المركز الثاني من نصيب فريق قطاع المهام الخاصة، بينما جاء ثالثاً فريق أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي: «نعتز بالإنجازات الرياضية التي تحققت من مختلف القطاعات الشرطية»، مؤكداً تطلع القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال هذه النجاحات الرياضية، إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالشأن الرياضي وسباقات الريادة والتميز.
وأكد معاليه الاهتمام المستمر بتشجيع المنتسبين والمنتسبات على الاستمرار في ممارسة نشاط الرماية، لتقديم أفضل ما لديهم في المهمات الرياضية، وتمثيل القيادة العامة لشرطة أبوظبي في البطولات والمنافسات المحلية والعالمية، وضمان الاستعداد والجاهزية في جميع الأوقات.
وأشاد العميد حسين محمد القحطاني مدير إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، بمستوى أداء المشاركين في البطولة والأرقام المسجلة، مشيراً إلى أن البطولة شهدت مشاركات ومنافسات قوية على مستوى الفرق في مختلف القطاعات الشرطية، وتحقيق النتائج الإيجابية التي أسهمت وبشكل كبير في تعزيز القدرات، وبناء المهارات، واكتساب المزيد من الفنون التكتيكية في مجال الرماية.

 

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تفتتح مشاركتها في بطولة «مبارك بن محمد» للرماية
الناموس لـ «بدران» في سباق المحامل الشراعية
فارس خلف المزروعي
الرماية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©