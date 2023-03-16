بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو تنطلق اليوم

أبوظبي (وام)

تنطلق اليوم في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بطولة أبوظبي الدولية لرابطة محترفي الجو جيتسو، وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) مشاركة مئات اللاعبين من الأندية والأكاديميات في فئات البراعم، والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة، وتستقطب مشاركة عدد من المصنفين عالمياً، من حملة الحزامين الأسود والبني، فضلاً عن مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات من داخل الدولة وخارجها.

وتمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز تصنيف اللاعبين ورفع جاهزيتهم للمشاركة في البطولات القادمة، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية.

وقال فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «تتميز بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP) بقوة المنافسات، كونها تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين أصحاب الخبرة والمحترفين، بالإضافة إلى اللاعبين الشباب الصاعدين الذين يتمتعون بمواهب تستحق العناية والاهتمام خاصة أنهم يمثلون مستقبل الرياضة بالنسبة لبلدانهم».

وأشاد بجهود رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو في تنظيم أبرز البطولات العالمية، وإفساح المجال أمام مشاركة شريحة كبيرة من محبي الجو جيتسو وممارسيها الطامحين في إتقان اللعبة واحترافها، مستفيدين من البنية الرياضية المميزة والبيئة المثالية الداعمة للتطور في اللعبة التي يوفرها الاتحاد وشركائه، استنادا إلى رؤية ودعم القيادة الرشيدة في تعزيز موقع أبوظبي كموطن عالمي للجو جيتسو ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال.

وتبدأ البطولة اليوم بمنافسات البراعم على أن تستكمل فعالياتها غداً بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، ويوم الأحد بمنافسات الهواة والمحترفين.

بدوره أكّد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو اكتمال التحضيرات والاستعدادات لتنظيم بطولة متميزة في جوانبها المختلفة وقال: «ستشهد ثانية بطولات الرابطة هذا العام في أبوظبي مستويات عالية من المشاركة وحضوراً بارزاً لألمع نجوم البساط، وهو مؤشر قوي على نجاح أبوظبي في استقطاب الأفضل على الدوام».