افتتاح كأس العالم في «الوينج فويل» بمشاركة 50 لاعباً

الظفرة (وام)

افتتحت مساء أمس الأول، بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023» التي تنظم للمرة الأولى في الإمارات، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الظفرة البحري، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة.

حضر الافتتاح سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وزايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وممثلون عن مجموعة موانئ أبوظبي، والرياضيون المشاركون في البطولة.

وتأتي بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023»، بدعم ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، بمشاركة 50 لاعباً من عدة دول، وتهدف البطولة إلى استقطاب أهم الرياضات العالمية، وإعداد جيلٍ متمرّس ومحترف من الشباب، يُمثّل الإمارات في البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، ويعزز مكانتها على الساحة الرياضية.

وأعرب سالم الرميثي عن سعادته بانطلاق بطولة كأس العالم في «الوينج فويل 2023»، والتي تشكل إضافة نوعية للمسابقات التراثية والحديثة التي يحتضنها المهرجان، موجهاً الشكر لمجموعة موانئ أبوظبي وجهودهم المبذولة لإنجاح البطولة.

كما تجول في موقع البطولة على شاطئ مدينة المغيرة، والتقى الرياضيين المشاركين في البطولة، واستمع لشرح موجز عن آلية البطولة والوقت المستقطع لكل لاعب وإجراءات الأمن والسلامة والخدمات المقدمة للمشاركين وعشاق الرياضات البحرية الحديثة.

من ناحية أخرى، نظمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ممثلة بمركز المرفأ للرعاية والتأهيل، بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبلدية منطقة الظفرة، فعاليات ملتقى الظفرة البحري الدامج لأصحاب الهمم الثاني، والذي أقيم على هامش مهرجان الظفرة البحري على ساحل المغيرة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول التي انطلقت في موقع مهرجان الظفرة البحري، مسابقات رياضية وفنية متنوعة بمشاركة أصحاب الهمم، حيث تضمنت البوتشي الشاطئي، ومسابقات التجديف الدامج (الكاياك)، وماراثون أصحاب الهمم، إلى جانب أنشطة كشفية بالتعاون مع كشافة الإمارات، وبتنظيم من متطوعي فرع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة الظفرة.

وقالت بدرية البقيشي آل علي، مدير مركز المرفأ للرعاية والتأهيل، إن ملتقى الظفرة البحري الدامج لأصحاب الهمم بنسخته الثانية، يأتي حرصاً من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الاندماج وبناء مستقبل أفضل لأصحاب الهمم، وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، إلى جانب تطوير مواهبهم وقدراتهم وتنميتها.

وثمنت آل علي الشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبلدية منطقة الظفرة، مشيرة إلى أن تضافر مؤسسات الدولة يسهم في توفير حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع، ولاسيما أصحاب الهمم، وبما يحقق أهداف ورؤية استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم كنموذج عالمي للتغيير الإيجابي في توفير بيئة حاضنة ودامجة لهم.

وشارك في فعاليات الملتقى طلبة مركز غياثي ومركز السلع ومركز المرفأ ومركز الإمارات للتوحد ومدرسة المرفأ المشتركة، والعاملون فيها وذوو أصحاب الهمم، وممثلون عن بلدية منطقة الظفرة ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتستمر فعاليات ملتقى الظفرة البحري الدامج لأصحاب الهمم في موقع مهرجان الظفرة البحري على ساحل المغيرة، حيث ستتضمن فعاليات اليوم الثاني مسابقة أجمل زي تراثي لأصحاب الهمم، والرماية الدامجة، والمعرض الفني (فنون الصدف)، ومسابقات الألعاب الشعبية، وغيرها من الفعاليات الشيقة لأصحاب الهمم وذويهم.