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3 وجوه جديدة في تشكيلة «الديوك»

3 وجوه جديدة في تشكيلة «الديوك»
16 مارس 2023 20:21

باريس (أ ف ب)
اختار مدرب فرنسا ديدييه ديشامب ثلاثة وجوه جديدة للمباراتين أمام هولندا وجمهورية إيرلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024.
واستدعى ديشامب مدافع تشيلسي الإنجليزي ويسلي فوفانا ولاعب وسط نيس كيفرن تورام «نجل ليليان تورام» لينضم إلى شقيقه الأكبر المهاجم ماركوس، بالإضافة إلى حارس مرمى لنس بريس سامبا.
وجدد ديشامب الثقة بمهاجم ميلان الإيطالي المخضرم أوليفييه جيرو (36 عاماً) أفضل هداف في تاريخ المنتخب الذي حل وصيفاً للأرجنتين في مونديال قطر.
في المقابل، غاب لاعبون عدة بداعي الإصابة وهم بول بوجبا (يوفنتوس الإيطالي)، نجولو كانتي (تشيلسي الإنجليزي)، عثمان ديمبيليه (برشلونة الإسباني) وكريستوفر نكونو (لايبزج الألماني).
وأكد ديشامب في مؤتمر صحافي بأنه لم يقرر بعد اسم القائد الجديد للمنتخب، لا سيما بعد اعتزال حارس مرماه هوجو لوريس، على أن يقوم بمشاورات قبل اتخاذ القرار النهائي.
وتبدأ فرنسا مشوارها في تصفيات كأس أوروبا 2024 المقررة في ألمانيا، بمواجهة هولندا في 24 الشهر الحالي على ملعب «استاد دو فرانس» ضمن منافسات المجموعة الثانية، على أن تلتقي جمهورية إيرلندا في دبلن في 27 منه.
وتضم التشكيلة لحراسة المرمى: الفونس رايولا (وستهام الإنجليزي)، مايك مانيان (ميلان الايطالي) وبرايس سامبا (لنس)
للدفاع: ويسلي فوفانا (تشيلسي الإنجليزي)، ثيو هرنانديز (ميلان الايطالي) إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي)، جول كونديه (برشلونة الإسباني)، بنجامان بافار ودايو اوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني)، ووليام صليبا (أرسنال الاإنجليزي)
للوسط: يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الايطالي)، إدواردو كامافينجا واوريليان تشواميني (ريال مدريد الاسباني)، كيفرن تورام (نيس)، وجوردان فيرتوت (مرسيليا)
للهجوم: كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أوليفييه جيرو (ميلان)، انطوان غجريزمان (أتلتيكو مدريد الاسباني)، راندال كولو مواني (فرانكفورت الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) وماركوس تورام (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني).

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