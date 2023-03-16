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راشد بن حميد يشارك في «كونجرس الفيفا»

راشد بن حميد يشارك في «كونجرس الفيفا»
16 مارس 2023 20:02

دبي (الاتحاد)
شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونجرس الفيفا» الـ 73، والذي عقد في العاصمة الرواندية كيجالي، برئاسة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبحضور يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
وبدأ جدول أعمال الاجتماع بكلمة لرئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو رحب خلالها برؤساء الاتحادات القارية ووفود الاتحادات الوطنية الأعضاء، وتحدث عن مجموعة من الشخصيات الرياضية والداعمة لنشاط كرة القدم من مختلف البلدان، وتحديداً المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وذلك تخليداً لذكراهم ودورهم المؤثر في كرة القدم حول العالم.
وفي البند الثاني للاجتماع، تم المناداة على الحضور للتحقق من اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، ثم تعيين المدققين والاتحادات الأعضاء لمراجعة محضر الاجتماع السابق.
وتواصلت بنود الاجتماع بإقرار الأجندة واعتماد محضر الاجتماع، بعدها تحدث إنفانتينو رئيس «الفيفا» في خطابه مع الحضور عن الإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسته، واستعرض المشاريع التطويرية المزمع تنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.
وأدار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي عملية انتخاب رئيس الاتحاد الدولى، حيثُ أعلن فوز إنفانتينو المرشح الوحيد بالانتخابات، وتوليه رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لدورة جديدة 2023-2027، استناداً للبند 30 المادة 3، والبند 52 المادة 3 من لوائح الحوكمة الخاصة بـ «الفيفا»، والتي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية يمكن أن يُقرر انتخاب الرئيس بالتزكية، في ظل وجود مرشح واحد فقط للمنصب.
واستعرض «كونجرس الفيفا» التقرير السنوي، كما ناقش المقترحات المقدمة حسب الأصول من الاتحادات الأعضاء والمجلس خلال المدة المنصوص عليها في المادة 28 الفقرة 1 من النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
وتحدد في ختام الكونجرس الـ 73 يوم 17 مايو لعام 2024، موعداً لاجتماع الجمعية العمومية القادمة، على أن يُحدد في وقت لاحق مكان انعقادها.

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