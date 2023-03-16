جوران: عجمان يبحث عن النتيجة الجيدة أمام الجزيرة

رضا سليم (دبي)

قال الصربي جوران، مدرب عجمان، خلال المؤتمر الصحفي، قبل لقاء الجزيرة يوم السبت المقبل، في «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين»: «حظينا بأسبوع كامل للتحضير للقاء الجزيرة، بعد مباراة خورفكان، وأطمح إلى تقديم المستوى نفسه من الأداء والنتائج الجيدة، والمباراة صعبة أمام منافس قوي، خاصة أن الجزيرة يضم لاعبين متميزين، ولكن المواجهة على ملعبنا وأمام جمهورنا، ونحاول تقديم الأداء المتميز ونتيجة جيدة، والأمر لن يختلف عن مباراة الدور الأول، ولم يغير الجزيرة إلا أجنبياً واحداً، والأوراق نفسها، ولم يتغير كلا الفريقين على المستوى الفني».

وأضاف أن عجمان يتساوى الآن في عدد الأهداف التي سجلها مع الأهداف التي دخلت مرماه، وأرى أن هذا الأمر غير جيد لنا، وقبل مباراة الشارقة التي خسرنا فيها بنتيجة كبيرة، تعرض ميرال ووليد اليماحي للإصابة، ومن الأفضل أن تكون الأهداف المسجلة أكثر من التي دخلت مرمانا.

وحول الغيابات، قال: بريستيج غاب عن المباراة الماضية أمام خورفكان للإصابة، ولكن ننتظر التقرير الطبي لتحديد عودته، وبقية اللاعبين في حالة جديدة، وجاهزون للمباراة.

وقال محمد هلال لاعب عجمان: الجزيرة من الفرق الكبيرة في «دورينا»، ولكن مواجهته لا تمثل ضغطاً على لاعبينا، بل التركيز يكون أكبر، عندما نواجه فريقاً كبيراً مثل الجزيرة، ونبحث دائماً عن الأداء في كل المباريات، وهذه مسؤولية كبيرة، وحالياً نتساوى مع الجزيرة في النقاط، ووضعنا جيد ونطمح إلى الأفضل، ولكن في النهاية هدفنا واحد، وهو الفوز في أي مباراة، وطموحي المشاركة في دوري أبطال آسيا، وأتمنى أن يكون ذلك هدف الفريق بالكامل.