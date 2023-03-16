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الرياضي

فينسيوس ومبابى الأفضل في «الأبطال»

فينسيوس ومبابى الأفضل في «الأبطال»
16 مارس 2023 18:39

أنور إبراهيم (القاهرة)
ذكر موقع «جول» العالمي إن نجم السامبا فينسيوس جونيور ومعه الفرنسي كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان، هما الوحيدان اللذان سجلا أكبر عدد من الأهداف وصناعتها خلال النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث سجل مبابى 21 هدفاً وصنع 11هدفاً، بينما سجل فينسيوس 13 هدفاً وصنع 10 أهداف، خلال نفس الفترة.
وقال الموقع : إن لم يكن فينسيوس أفضل لاعب في العالم حالياً، فإنه على الأقل أحد أفضل عشرة لاعبين، لما يمثله من تأثير واضح على إداء فريقه في هذه البطولة.
ويواصل النجم البرازيلي فينسيوس جونيور تألقه في دوري الأبطال الأوروبي "الشامبيونزليج"، وكان أكثر لاعبي ريال مدريد تأثيراً في إياب دورالـ16 لهذه البطولة أمام ليفربول الإنجليزي "1/صفر"، مثلما كان أكثرهم إبداعاً في مباراة الذهاب بالأنفيلد "5/2"، واستحق عن جدارة وصلات المديح والإطراء التي كالها له الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.
أنشيلوتي قال في تصريحات للصحفيين: فينسيوس بلغ أوج توهجه وفنه، وهو في رأيي الشخصي أفضل لاعب في العالم . صحيح إنه لم يسجل في مباراة العودة ضد ليفربول، إلا إنه صنع هدف المباراة الوحيد لكريم بنزيمة، من الوضع راقداً. وأشاد أنشيلوتي بثنائية بنزيمة/ فينسيوس التي خلخلت دفاع الريدز وهددته على امتداد شوطي المباراة. كما طمأن أنشيلوتي جماهير «الميرينجي» على سلامة بنزيمة، وقال إن إصابته ليست خطيرة وهي عبارة عن "كدمة" نتيجة اصطدامه بالهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول. 

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كما أبدى أنشيلوتي سعادته بإداء الفريق ككل، وقال: أعتقد إننا لعبنا مباراة جيدة وتماسكت خطوطنا ودافعنا بصورة جيدة في نصف ملعبنا ولاحت لنا فرص عديدة . وعلق أنشيلوتي قائلاً: هذه هي المباراة التي نريدها.

فينيسيوس جونيور
مبابي
دوري أبطال أوروبا
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