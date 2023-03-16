البايرن يتحدى ليفركوزن للضغط على دورتموند «الجريح»

برلين (د ب أ)

عندما تنطلق المرحلة الخامسة والعشرون من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" غداً الجمعة، يخوض كل من بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند منافساتها بمعنويات مختلفة.

وتفتتح المرحلة غداً بمباراة بروسيا مونشنجلادباخ أمام فيردر بريمن وتتواصل مساء السبت بلقاء شتوتجارت مع فولفسبورج وبوخوم مع لايبزج وهوفنهايم مع هيرتا برلين وأوجسبورج مع شالكه وبروسيا دورتموند مع كولون. أما بايرن ميونيخ، فيخوض مباراته في المرحلة أمام باير ليفركوزن مساء الأحد الذي يشهد أيضاً لقاء يونيون برلين مع آينتراخت فرانكفورت وماينز مع فرايبورج.

ونجح بايرن ميونيخ خلال الأسبوع الماضي في تجاوز عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، حيث تغلب عليه إياباً 2 / صفر بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز بايرن 1 / صفر في باريس، ليتأهل الفريق البافاري عن جدارة إلى دور الثمانية.

وجاء الفوز على سان جيرمان إياباً ضمن أربعة انتصارات متتالية لبايرن ميونيخ منها ثلاثة في الدوري الألماني، حيث احتفل بتأهله الأوروبي عبر الفوز في الدوري الألماني على أوجسبورج 5 / 3 يوم السبت الماضي.

ويأمل بايرن ميونيخ في مواصلة توهجه لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليجا، حيث يحتل المركز الأول حالياً برصيد 52 نقطة وبفارق نقطتين فقط أمام بروسيا دورتموند.

لكن مهمة بايرن ميونيخ لن تكون سهلة بالتأكيد على ملعب باير ليفركوزن، الذي يعيش معنويات عالية بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية.

فقد تغلب على هيرتا برلين 4 / 1 وعلى فيردر بريمن 3 / 2، وبينهما تغلب على فرينكفاروزي المجري 2 / صفر في ذهاب دور الستة عشر من الدوري الأوروبي.

وستكون مباراة ليفركوزن أمام فرينكفاروزي المقررة اليوم الخميس في جولة الإياب، بمثابة أفضل استعداد لمواجهة بايرن ميونيخ. أما بروسيا دورتموند، فيعيش أجواء مختلفة، حيث يعاني من خيبة الأمل بعدما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الـ16، حيث تغلب على تشيلسي الإنجليزي 1 / صفر ذهاباً لكنه خسر أمامه صفر / 2 إيابا، ليتأهل تشيلسي فائزاً بنتيجة إجمالية 2 / 1.

ولم يتمكن بروسيا دورتموند من استعادة توازنه بالشكل المأمول بعد الهزيمة والخروج من البطولة الأوروبية، حيث سقط في فخ التعادل 2 / 2 أمام شالكه صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير يوم السبت الماضي، ليقطع شالكه بذلك سلسلة من ثمانية انتصارات متتالية لدورتموند في الدوري ويحرمه من مواصلة اقتسام الصدارة مع بايرن.

ويسعى بروسيا دورتموند لاستعادة بريقه ومصالحة جماهيره عبر مباراة كولون مساء السبت، قبل أن يواصل مشواره في الدوري بمباراة القمة أمام بايرن ميونيخ في أول أبريل، وكذلك استعداداً لمباراته في دور الثمانية بكاس ألمانيا المقررة أمام لايبزج في الخامس من الشهر نفسه.

أما لايبزج صاحب المركز الثالث، فيأمل في تعزيز موقعه في إطار المنافسة مع بايرن ودورتموند، لكنه قد يواجه مهمة صعبة أمام مضيفه بوخوم المنتشي بالفوز على كولون، الانتصار الذي أعاد له مذاق الفوز بعد أربع هزائم متتالية وأبعده عن مراكز الهبوط في جدول الدوري.

ويتأخر لايبزج بفارق سبع نقاط خلف بايرن ميونيخ وخمس نقاط خلف دورتموند، لكنه يتفوق بفارق الأهداف فقط أمام يونيون برلين وفرايبورج، وهو ما ينذر بصراع شرس على مراكز المقدمة.