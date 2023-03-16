8 ضحايا بمواجهة نابولي وأينتراخت في «الأبطال»

نابولي (رويترز)

أعلن قائد شرطة نابولي إلقاء القبض على ثمانية أشخاص على مدار الليلة الماضية، بعد اندلاع اشتباكات بين الجماهير في المدينة على هامش مواجهة نابولي وأينتراخت فرانكفورت الألماني، في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال اليساندرو جوليانو في مؤتمر صحفي إن خمسة من المعتقلين من مشجعي نابولي وثلاثة من جماهير الفريق الألماني.

وفاز نابولي 3-صفر في لقاء الإياب ليتأهل إلى دور الثمانية، لأول مرة في تاريخه بفوزه 5-صفر في مجموع المباراتين.

ومنعت السلطات الإيطالية المشجعين الذين يعيشون في فرانكفورت من حضور المباراة، في ظل مخاوف بشأن أعمال عنف محتملة، لكن هذا لم يمنع مجموعة من جماهير النادي الألماني من السفر إلى إيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتباكات بين جماهير وقوات مكافحة الشغب وسيارة شرطة مشتعلة، بينما ألقت الجماهير أغراضاً على الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن جماهير نابولي ألقت الحجارة والزجاجات على حافلات تقل جماهير أينتراخت، ما ألحق أضراراً بإحدى نوافذها. وسافر نحو 600 مشجع من ألمانيا، حيث فاز نابولي 2-صفر في لقاء الذهاب.

وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني عبر إنستجرام: «هؤلاء ليسوا مشجعين، إنهم مجرمون، أتساءل ما إذا كانوا ليثيروا هذه الفوضى في ألمانيا؟»، مبديا دعمه «الكامل» للشرطة.

ووقعت اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل انطلاق مباراة الذهاب في فرانكفورت.

وأبلغت السلطات الإيطالية أينتراخت الأسبوع الماضي بقرارها عدم السماح لمشجعيه بدخول الملعب، وهو ما وصفه النادي بأنه «تدخل غير مقبول».