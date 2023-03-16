أرسنال لتعزيز صدارة «البريميرليج» وليفربول في «مقعد المتفرج»

لندن (د ب أ)

تنطلق غداً الجمعة منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي يسعى من خلالها أرسنال المتصدر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يبقى ليفربول في «وضع المتفرج».

وتفتتح المرحلة الجمعة بمباراة نوتينجهام فورست أمام نيوكاسل، ثم تتواصل مساء السبت بمباريات تشيلسي أمام إيفرتون، وبرينتفورد أمام ليستر سيتي ووولفرهامبتون أمام ليدز يونايتد، وساوثهامبتون أمام توتنهام وأستون فيلا أمام بورنموث، وتختتم مساء الأحد بلقاء أرسنال مع كريستال بالاس. وتأجلت كل من مباراة ليفربول أمام فولهام، التي كانت مقررة مساء السبت، ومباراتي برايتون مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مع وستهام يونايتد، اللتين كانتا مقررتين مساء الأحد، وذلك لانشغال قطبي مانشستر وفولهام وبرايتون بمباريات دور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد منافسات دور الثمانية ببطولة الكأس، لقاء مانشستر سيتي مع بيرنلي مساء السبت، ولقاء شيفيلد مع بلاكبيرن وبرايتون مع جريمسبي تاون ومانشستر يونايتد مع فولهام مساء الأحد.

ويحتل أرسنال الصدارة برصيد 66 نقطة وبفارق خمس نقاط أمام أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتطلع إلى تعزيز موقعه أو توسيع الفارق عبر مباراته أمام كريستال بالاس. لكن أرسنال بحاجة أولاً إلى إنجاز مهمته في الدوري الأوروبي، حيث يتأهب للقاء سبورتينج لشبونة البرتغالي مساء اليوم الخميس في إياب دور الستة عشر، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 2-2. وكان التعادل في مباراة الدوري الأوروبي هو الوحيد لأرسنال خلال آخر ست مباريات، وقد شهدت خمسة انتصارات متتالية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد كانت آخر هزيمة للفريق أمام مانشستر سيتي في الدوري في 15 فبراير الماضي.

ورغم تركيز أرسنال وسعيه بقوة للحفاظ على موقعه في الصدارة ومواصلة التقدم نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى خلال 19 عاماً، فلا شك في أن الفريق لا يزال يوجه تركيزه على مباراته الأوروبية، وهو ما أكده المدير الفني ميكيل أرتيتا.

فقد صرح أرتيتا بأن كلتا البطولتين ضمن أولويات الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن أرسنال لن يتهاون في المشوار الأوروبي من أجل المزيد من التركيز والإعداد لمبارياته في الدوري. ويتطلع أرسنال لتفادي المفاجآت أمام كريستال بالاس، الذي لم يحقق أي انتصار طوال 12 مباراة خاضها حتى الآن في العام 2023، منها 11 مباراة في الدوري ومباراة واحدة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أما مانشستر سيتي، المنتشي بالفوز الساحق على لايبزج الألماني، فيوجه تركيزه إلى مباراته في بطولة الكأس، ويترقب على أمل تعرض أرسنال لكبوة تمهد له الطريق نحو تقليص الفارق وإنعاش آماله في المنافسة بقوة على لقب الدوري.

ويوجه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثالث تركيزه أيضاً نحو مباراته ببطولة الكأس مطلع الأسبوع بينما يظل ليفربول، الذي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر على يد ريال مدريد الإسباني، في وضع المتفرج.

وستكون أول مباراة مقبلة لليفربول في الأول من أبريل، عندما يلتقي مانشستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي يحتل المركز السادس به.

ويتطلع توتنهام إلى تعزيز موقعه ضمن المربع الذهبي في الدوري عبر مباراته أمام ساوثهامبتون مساء السبت، حيث يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 48 نقطة وبفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد وأربع نقاط أمام نيوكاسل صاحب المركز الخامس.

كذلك يأمل نيوكاسل في تعزيز موقعه ضمن فرق المقدمة عبر مباراته أمام نوتينجهام فورست. أما تشيلسي صاحب المركز العاشر، والذي يستضيف إيفرتون، فيأمل في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث فاز في مباراتيه الماضيتين بالدوري على ليدز يونايتد 1/ صفر وليستر سيتي 3/ 1. وتخلل المباراتين فوز تشيلسي على بوروسيا دورتموند الألماني 2/ صفر في إياب دور الستة عشر بدوري الأبطال وتأهله إلى دور الثمانية، حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز دورتموند 1/ صفر.