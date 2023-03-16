«يو إف سي 294» تعود إلى أبوظبي 21 أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة «يو إف سي»، الرائدة عالمياً في الفنون القتالية المختلطة، عودتها إلى أبوظبي بنزالات «يو إف سي 294» المقرر إقامتها يوم 21 أكتوبر المقبل في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس، بالتزامن مع «أسبوع أبوظبي للتحدي»، الذي يتضمن جدولاً حافلاً بفعاليات وتجارب الفنون القتالية المختلطة.

وتندرج «يو إف سي 294» ضمن الشراكة القائمة منذ عام 2019 بين «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويضم برنامجها مواجهات قوية، بما في ذلك نزال رئيسي لحسم أحد ألقاب البطولة.

شهدت الاتحاد أرينا العام الماضي فوز إسلام ماخاتشيف على منافسه تشارلز أوليفيرا، وتتويجه بلقب الوزن الخفيف في «يو إف سي 280» التي بيعت تذاكرها بالكامل.

وتعتبر «يو إف سي 294» الفعالية الـ 18 التي تنظمها المؤسسة في أبوظبي، والتي بدأتها ببطولة «يو إف سي 112» في عام 2010، عندما خاض الأسطورة أندرسون سيلفا نزالاً رائعاً أمام البرازيلي داميان مايا، لتستقبل أبوظبي منذ ذلك الوقت نخبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة، مثل حبيب نور محمدوف وكونور ماكجريجور وإسرائيل أديسانيا وحمزات شيماييف.

ورسخت أبوظبي مكانتها عاصمة للفنون القتالية المختلطة وشريكاً رئيسياً لـ «يو إف سي»، حيث احتضنت منافسات «جزيرة النزال» أثناء تعليق غالبية الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء العالم.

وتم تنظيم 12 فعالية «يو إف سي» في أبوظبي من يوليو 2020 ويناير 2021، وهو ما منح نجوم الفنون القتالية المختلطة فرصة مواصلة منافساتهم، وأتاح المجال أمام الجمهور للاستمتاع بمشاهدة هذه النزالات وتشجيع أبطالهم المفضلين.

وقال صالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: تجمعنا و«يو إف سي» شراكة استراتيجية ممتدة، ونكرس جهودنا لتنظيم نزالات لا تنسى وتلبي تطلعات الجميع، في ضوء الشعبية المتزايدة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة، وحماس الجمهور لمتابعة بطولاتها العالمية مباشرة في الاتحاد أرينا، ونثق أن الدورة الخامسة من «أسبوع أبوظبي للتحدي» و«يو إف سي 294» توفران تجربة استثنائية لمجتمعنا وزوارنا على حد سواء، ونتطلع للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنزالات خلال الشهور القادمة.

من جانبه، قال دانا وايت، رئيس مؤسسة «يو إف سي»: سعداء بالعودة إلى أبوظبي، التي أكنّ لها ولمجتمعها الكثير من التقدير، ببطاقة نزالات مثيرة لـ «يو إف سي 294»، ومنذ انطلاق تعاوننا، شكلت أبوظبي شريكاً متميزاً ومهماً لنا، حيث نظمنا عدداً كبيراً من الفعاليات الرائعة بها، ونسعى لتقديم منافسات قوية في «يو إف سي 294» خلال أكتوبر المقبل.