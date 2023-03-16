«الشراع والتجديف الحديث» يشيد بإنجازات المنتخبات الوطنية

دبي (الاتحاد)



أشاد اتحاد الشراع والتجديف في اجتماعه الدوري برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالإنجازات التي تحققها رياضة الإمارات وسفراء المنتخبات الوطنية في رياضة الشراع والتجديف الحديث من خلال المشاركات المتعددة على الساحتين القارية والعالمية.

وثمن الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان نجاحات رياضات الشراع والتجديف الحديث مع بداية عام 2023، حيث حقق أبطال هذه الرياضات إنجازات لافتة من بينها حصول المنتخب الوطني على ذهبية بطولة دول مجلس التعاون الخليجي المفتوحة للتجديف الشاطئي التي نظمها نادي الحمرية بداية الشهر الحالي على مياه شاطئ الحمرية وحصول بطلنا عادل خالد على ميداليتين (فضية وبرونزية) في فئتي ماسترز ألكا 7 وألكا 6 ضمن بطولة العالم للشراع الحديث في تايلاند.

جاء ذلك في الاجتماع الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي في مقر إدارة فيكتوري بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان وحضور أعضاء مجلس الإدارة كلا من محمد عبدالله محمد العبيدلي الأمين العام ومحمد عبدالله حارب الفلاحي ومحمد عبيد بن ماجد العليلي وسيف راشد خليفة المهيري وسالم غانم عبيد خلفان الشامسي وشارك خالد محمد سلطان العويس الشامسي في الإجتماع عبر تقنية الاتصال المباشر.

واستعرض الاجتماع تقارير فنية قدمها زهير اللباط ومهدي قريدي مسئولي النشاط حول ما تم انجازه من مسابقات في الربع الأول في بطولات الاتحاد والتي شملت منافسات بطل الإمارات للشراع الحديث الجولات (الأولى والثانية والثالثة) وبطولة الإمارات للتجديف الحديث الجولات (الأولى والثانية والثالثة والرابعة).

وأشاد رئيس وأعضاء الاتحاد بالدور الكبير الذي تقوم به الأندية البحرية على مستوى الدولة والتي تسهم في إنجاح كافة الفعاليات التي ينظمها النادي وكذلك الأندية والفرق واللجان التي تشارك في هذه الفعاليات.

ووجه مجلس الإدارة بمضاعفة الجهود في الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة مختلف شرائح المجتمع وتفعيل مشاركة المرأة من اجل نشر مفهوم رياضات الشراع والتجديف الحديث وزيادة الاهتمام بمشاركة أصحاب الهمم في كافة الفعاليات خاصة وان الألعاب العالمية تضم فئات متعددة في رياضات الشراع والتجديف الحديث حيث بادر الاتحاد بان يكون أول الجهات التي ترعي رياضات تخص هذه الشريحة من خلال تنظيم فعاليات خاصة للمستويين الثاني والثالث مع فعاليات جولات بطل الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

كما وجه مجلس إدارة الاتحاد بالتركيز على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن بينها بناء الرياضيين وتأهيلهم للمشاركات الأولمبية باعتبار أن كل الأنشطة التي يرعاها الاتحاد تقع كبوابة نحو تحقيق الحلم الأولمبي حيث سبق للاتحاد أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية عام 2008 في بكين ويتطلع بقوة للمشاركة مجددا في النسخ المقبلة خاصة ومنها دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 والتي ستشهد للمرة الأولى انضمام رياضة كايت سيرف.