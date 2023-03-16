الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

35 نزالاً في «محاربي الإمارات»

35 نزالاً في «محاربي الإمارات»
16 مارس 2023 15:46

 
أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
اختتام «آسيا» للأرصاد الجوية في أبوظبي
«أبوظبي للصيد والفروسية» ينطلق أغسطس المقبل


تنطلق الجمعة نزالات بطولة «محاربي الإمارات»، والتي تقام من خلال 3 نسخ «الأفريقية 38 والدولية 39 والعربية 40»، على التوالي على مدار 3 أيام في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس.
وتشهد النسخ الثلاث 35 نزالاً قوياً بمشاركة 70 مقاتلاً ومقاتلة من 33 جنسية.
وفي النسخة العربية، يلتقي الأردني علي القيسي مع المصري أحمد فارس، يوم الأحد المقبل، في لقاء ثأري على وزن الريشة، ويواجه المغربي بدرالدين دياني، الكويتي عبد الله البوشهري، في نزال ثأري أيضاً، على وزن الوسط.
ويشهد النزال الرئيسي في النسخة الأفريقية اليوم مواجهة بين بطل «يو أف سي» السابق الزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو، والمغربي عماد بوعمري، كما يلتقي كيفن عمر من جزر القمر، مع المصري عبد الوهاب سعيد.
وفي النزالين الرئيسين للنسخة الدولية يوم السبت، يلتقي باجدوس أولز هاياي من كازاخستان مع النمساوي محمد مشايف على وزن الريشة، والياباني هيكارا بوشينو مع البرازيلي فينسيوس دي أوليفيرا على وزن الديك.
وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، والذي أقيم بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من اللاعبين المشاركين في النزالات، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات لاستضافة البطولة، بعد أقل من شهر على إقامة النسخة السابقة، بمشاركة نخبة من أقوى وأبرز لاعبي الفنون القتالية في العالم.
وقال فؤاد درويش: النسخة الجديدة تشهد نزالات قوية من جميع الجنسيات في مختلف النسخ الأفريقية والدولية والعربية، حيث تشهد تكراراً للدفاع عن الأحزمة، ما يؤكد قوة البطولة.
وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمه الدائم للحدث، وحرصه على متابعة كافة التفاصيل، وكذلك لجميع الرعاة وعلى رأسهم دائرة الثقافة والسياحة الراعي الرسمي للبطولة ومجلس أبوظبي الرياضي.

أبوظبي
محاربي الإمارات
جزيرة ياس
عبدالمنعم الهاشمي
فؤاد درويش
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©