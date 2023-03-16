35 نزالاً في «محاربي الإمارات»



أبوظبي (وام)



تنطلق الجمعة نزالات بطولة «محاربي الإمارات»، والتي تقام من خلال 3 نسخ «الأفريقية 38 والدولية 39 والعربية 40»، على التوالي على مدار 3 أيام في «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس.

وتشهد النسخ الثلاث 35 نزالاً قوياً بمشاركة 70 مقاتلاً ومقاتلة من 33 جنسية.

وفي النسخة العربية، يلتقي الأردني علي القيسي مع المصري أحمد فارس، يوم الأحد المقبل، في لقاء ثأري على وزن الريشة، ويواجه المغربي بدرالدين دياني، الكويتي عبد الله البوشهري، في نزال ثأري أيضاً، على وزن الوسط.

ويشهد النزال الرئيسي في النسخة الأفريقية اليوم مواجهة بين بطل «يو أف سي» السابق الزيمبابوي سيلفستر شيبفمبو، والمغربي عماد بوعمري، كما يلتقي كيفن عمر من جزر القمر، مع المصري عبد الوهاب سعيد.

وفي النزالين الرئيسين للنسخة الدولية يوم السبت، يلتقي باجدوس أولز هاياي من كازاخستان مع النمساوي محمد مشايف على وزن الريشة، والياباني هيكارا بوشينو مع البرازيلي فينسيوس دي أوليفيرا على وزن الديك.

وأعلنت اللجنة المنظمة، خلال المؤتمر الصحفي للبطولة، والذي أقيم بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية المنظمة للحدث، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من اللاعبين المشاركين في النزالات، اكتمال كافة الترتيبات والتجهيزات لاستضافة البطولة، بعد أقل من شهر على إقامة النسخة السابقة، بمشاركة نخبة من أقوى وأبرز لاعبي الفنون القتالية في العالم.

وقال فؤاد درويش: النسخة الجديدة تشهد نزالات قوية من جميع الجنسيات في مختلف النسخ الأفريقية والدولية والعربية، حيث تشهد تكراراً للدفاع عن الأحزمة، ما يؤكد قوة البطولة.

وتوجه درويش بالشكر إلى عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة على دعمه الدائم للحدث، وحرصه على متابعة كافة التفاصيل، وكذلك لجميع الرعاة وعلى رأسهم دائرة الثقافة والسياحة الراعي الرسمي للبطولة ومجلس أبوظبي الرياضي.