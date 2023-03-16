«دبي ماسترز للطيران اللاسلكي».. إثارة في سماء الخور

دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم الجمعة منافسات بطولة دبي ماسترز الدولية الثالثة للطيران اللاسلكي الحر «فئة الهليوكبتر» للمحترفين التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بحديقة الخور بدبي وبمشاركة أمهر الطيارين في العالم الذين سيتم التنافس بينهم على مدار 3 أيام.

وتقام البطولة بدعم مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع المؤسسات والحكومية والاتحادية وفي مقدمتها بلدية دبي وشرطة دبي وتلفزيون دبي وهيئة الطرق والمواصلات وإسعاف دبي تحظى باهتمام محلي وإقليمي ودولي كبير.

وشهدت حديقة الخور اللمسات الأخيرة على مسرح البطولة لضمان الأمن والسلامة للجميع، حيث تواجد منذ الصباح الباكر محمد يوسف الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية وبطلنا العالمي طارق السعدي مدير البطولة وعبد الله مراد رئيس فريق الدعم اللوجستي ورجال شرطة دبي ورجال الإسعاف وإدارة حديقة الخور.

وقال طارق السعدي مدير البطولة إن عشاق اللعبة في العالم سيتابعون الحدث لحظة بلحظة من خلال قنوات دبي الرياضية، واللجنة المنظمة بذلت قصارى جهدها لتخرج البطولة في أبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري والرياضي لدولتنا الغالية، مشيراً إلى أن الجميع يضع نصب أعينه الثقة التي أولاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لهم ونعمل بروح الفريق الواحد لنضاعف من النجاحات التي يمكن تحقيقها.

وأضاف: تنطلق منافسات الجولة الأولى في العاشرة الربع صباحا في المنطقة المواجهة لمدينة الطفل بحديقة الخور وتستمر حتى الثانية عشرة والنصف ثم تستأنف المنافسات في الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة عصرا وفي اليوم الثاني من البطولة ستبدأ الجولة الأولى في التاسعة والربع صباحا وحتى الحادية عشرة والنصف ثم تستأنف الجولة الثانية بعدها في الرابعة عصرا ويستمتع الحضور بعرض جماعي افتتاحي لكافة الطيارين وفي اليوم الثالث والأخير ستقام الجولة الأولى في التاسعة والربع بعدها يتم اختيار أفضل خمسة طيارين ليتم التنافس فيما بينهم لاختيار أفضل طيار بطل نسخة دبي ماسترز 2023.

وتابع: لدينا ثلاثة طيارين سيمثلون الإمارات في الحدث وهم تامر الشامسي وعبدالله الريس وجاسم الكتبي وجاهزون ولديهم حظوظ كبيرة وكل ما نأمله ان يستمتع جمهور الحضور والمتابعين للحدث.