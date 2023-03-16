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الرياضي

«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي

«كذب» فرنسي و«غضب» إيطالي بعد التأهل الثلاثي
16 مارس 2023 15:03

عمرو عبيد (القاهرة)
تأهل ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول كما كان متوقعاً، بعد «ملحمة» مباراة الذهاب، ولهذا لم يكن غريباً أن تواصل الصحف المدريدية الاحتفاء بفريقها «العملاق»، الذي وصفته ماركا بـ«زعيم الأبطال»، وقالت إنه أزاح «الريدز» في طريقه نحو اللقب الخامس عشر، وأشادت الصحيفة بأغلب لاعبي «الملكي» خاصة بنزيمة، الذي ذكرت أنه عاد مثل «الوحش»، وكذلك ناتشو الذي عطّل محمد صلاح وقضى على خطورته مثلما فعل في مباراة الذهاب، وكتبت أن مواجهة الإياب مرت من دون أي معاناة أو تعب!
وعرجت «ليكيب» الفرنسية بالأمر في اتجاه آخر تماماً، بعدما أشادت بالهداف كريم بنزيمة الذي تصدّر غلافها تحت عنوان «كرة القدم لا تعرف الكذب!»، وألمحت إلى اتهام بنزيمة مدرب «الديوك» ديشامب بالكذب في تصريحاته حول أسباب استبعاد نجم «الريال» من صفوف المنتخب الفرنسي في المونديال الأخير، لأن بنزيمة يواصل التألق بجهوزية واضحة وقيادة حقيقية لـ«الملكي» نحو اللقب الأوروبي!
وبالطبع، غلّف الحزن الصحف الإنجليزية بعد خروج ليفربول بهذه الطريقة، حيث تحدثت «ديلي ميل» عن «أنين الإقصاء» الذي يحيط بـ «قلعة الريدز» ملخصاً حالة الفريق في هذا الموسم السيئ من كل الوجوه، وكتبت أن الفريق ذهب إلى مدريد مستسلماً وألقى قفازه من دون مقاومة، أما «إكسبريس» و«الجارديان»، فاتفقتا على أن النسخة الأوروبية من ليفربول لم تجد «معجزة» تنقذها من الخروج المبكر، بعكس «السُباعية» التي دك بها حصون «اليونايتد»، وقالت إن كلوب واجه «الحقيقة المُرة» التي تعبر عن فشل فريقه في سنتياجو بيرنابيو.
وفي ظل السعادة الإيطالية الغائبة منذ سنوات، بعد تأهل «ثلاثي الكالشيو» إلى ربع نهائي دوري الأبطال، كان الاحتفال الكبير بنابولي المتوهج بشدة هذا الموسم، وبدأت بعض الصحف الإيطالية الحديث عن قدرة «السماوي» على تحقيق مفاجأة قارية مدوية هذا الموسم، كما اهتمت «لاجازيتا» كثيراً بإمكانية عودة «ديربي الغضب» إلى «الشامبيونزليج» بعد غياب طويل، حيث نقلت تصريحات رئيس ميلان، الذي قال إنه سيكون «حدثاً عالمياً»، بينما تمنى الرئيس التنفيذي لإنتر أن يحدث ذلك في المباراة النهائية!

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