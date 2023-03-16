حمزة وهيام في معسكر التحكيم الدولي لـ «السلة»



علي معالي (دبي)



اختارت لجنة الحكام باتحاد كرة السلة كل من حمزة عباس وهيام الصفار للمشاركة في معسكر التحكيم الدولي في العاصمة القطرية الدوحة الذي يستمر حتى الأحد المقبل في أول مشاركة بمعسكر خارجي لهذا الثنائي دعما للحكم المواطن.

يتضمن المعسكر الدولي برنامج مكثف، صباحا ومساء في الجانب النظري والعملي وإدارة المباريات، وذلك بهدف صقل الحكام، ويشارك فيه عدداً كبيراً من منطقة الخليج والوطن العربي والقارة الآسيوية.

عبر حسين البلوشي مدير لجنة التحكيم عن سعادته بظهور حكام من المواطنين يبحثون عن التألق في هذا المجال في ظل الابتعاد الذي شهدته ساحة الحكام في فترات ماضية.

وقال حسين البلوشي: «ما تحقق خطوة أولى لكي ندفع بهما نحو الشارة الدولية كونهما من المواهب التحكيمية التي سيكون لها المستقبل، وأنهما بدأ بالفعل في إدارة المباريات منذ فترة في المراحل السنية، واتحاد اللعبة بشكل عام ولجنة الحكام التي يترأسها داوود التميمي بشكل خاص تبحث عن كيفية دعم حكام اللعبة من المواطنين وصقلهم بالتدريبات والدورات حتى يتواجد في الساحة أكبر عدد ممكن يتم الاستفادة بهم في إدارة المباريات المحلية وكذلك في المشاركات الخارجية».