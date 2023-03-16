الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حمزة وهيام في معسكر التحكيم الدولي لـ «السلة»

حمزة وهيام في معسكر التحكيم الدولي لـ «السلة»
16 مارس 2023 17:00


علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً


اختارت لجنة الحكام باتحاد كرة السلة كل من حمزة عباس وهيام الصفار للمشاركة في معسكر التحكيم الدولي في العاصمة القطرية الدوحة الذي يستمر حتى الأحد المقبل في أول مشاركة بمعسكر خارجي لهذا الثنائي دعما للحكم المواطن.
يتضمن المعسكر الدولي برنامج مكثف، صباحا ومساء في الجانب النظري والعملي وإدارة المباريات، وذلك بهدف صقل الحكام، ويشارك فيه عدداً كبيراً من منطقة الخليج والوطن العربي والقارة الآسيوية.
عبر حسين البلوشي مدير لجنة التحكيم عن سعادته بظهور حكام من المواطنين يبحثون عن التألق في هذا المجال في ظل الابتعاد الذي شهدته ساحة الحكام في فترات ماضية.
وقال حسين البلوشي: «ما تحقق خطوة أولى لكي ندفع بهما نحو الشارة الدولية كونهما من المواهب التحكيمية التي سيكون لها المستقبل، وأنهما بدأ بالفعل في إدارة المباريات منذ فترة في المراحل السنية، واتحاد اللعبة بشكل عام ولجنة الحكام التي يترأسها داوود التميمي بشكل خاص تبحث عن كيفية دعم حكام اللعبة من المواطنين وصقلهم بالتدريبات والدورات حتى يتواجد في الساحة أكبر عدد ممكن يتم الاستفادة بهم في إدارة المباريات المحلية وكذلك في المشاركات الخارجية».

الإمارات
دبي
كرة السلة
قطر
الدوحة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©