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الرياضي

ابن ظبوي ممثلا للإمارات في دورة اللياقة البدنية بالأردن

ابن ظبوي ممثلا للإمارات في دورة اللياقة البدنية بالأردن
16 مارس 2023 16:00


دبي (الاتحاد)

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قدم أحمد بن ظبوي عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية تجربته في اللياقة البدنية خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية في العاصمة الأردنية عمان ضمن الدورة التعريفية الأولى عن اللياقة البدنية.
شارك بالدورة عدد كبير من المدربين والإداريين واللاعبين من كلا الجنسين، وذلك ضمن اطر التعاون الرياضي المشترك بين الجانبين وأقيمت في مركز ميدان بالنادي الأهلي، وحضرها رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام واللياقة البدنية مامون كلمات وعضو اتحاد الإمارات للعبة احمد جوهر وعدد من مسؤولي الاتحادين.
وقدم بن ظبوي محاضرة شرح من خلالها قوانين اللعبة وكيفية ممارستها وسط أجواء تفاعلية مميزة والتحديات التي قد يواجهها الرياضيون وسبل الحد منها للمضي في ممارسة اللياقة البدنية، وشارك في الدورة عدد من أقطاب اللعبة مركزا على الدور الهام في تطوير مختلف أنواع الرياضات بتطور اللياقة البدنية للأفراد وسلط الضوء على النقلة النوعية التي تشهدها الإمارات في رياضة اللياقة البدنية وما تتمتع به من رغبة جماهيرية عالية لممارستها، وذكر انه تنظم في الإمارات في الوقت الحاضر الكثير من البطولات التنافسية في اللياقة البدنية مما جعلها من الرياضات المرغوبة. 

دبي
الإمارات
الأردن
بناء الأجسام
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