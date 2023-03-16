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الرياضي

سيتي ومسافي يقصان شريط «الجولة 26»

سيتي ومسافي يقصان شريط «الجولة 26»
16 مارس 2023 20:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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يقص سيتي ومسافي في المباراة المرتقبة بين الفريقين، الجمعة، على ملعب نادي النصر، شريط «الجولة 26» من «دوري الدرجة الأولى»، والتي تتواصل السبت بمباريات الرمس والذيد، العروبة والحمرية، فرسان هسبانيا ومصفوت، وتختتم الأحد بمواجهات حتا والتعاون، الفجيرة ودبا الحصن، الإمارات والجزيرة الحمراء، جلف أف سي وبينونة، فيما يغيب العربي للراحة.
ويحتل سيتي «المركز 15» في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، مقابل 34 نقطة لمسافي السابع، فيما يتصدر حتا الترتيب برصيد 53 نقطة، ودبا الحصن «الوصيف» بـ 48 نقطة، ويحل الإمارات في المركز الثالث برصيد 47 نقطة، والحمرية الرابع بـ 43 نقطة.

دوري الدرجة الأولى
مسافي
الرمس
الذيد
العروبة
الحمرية
مصفوت
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