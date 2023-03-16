151 خيلاً تدشن «دولية دبي للجواد العربي»

رضا سليم (دبي)



بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق الجمعة «النسخة العشرين» من بطولة دبي الدولية للجواد العربي، ومعرض دبي الدولي للخيل في نسخته السابعة عشر، والتي تقام تحت رعاية سموه، وتستمر على مدار 3 أيام بقاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي، ويتنافس في البطولة 151 جواداً في 14 فئة للتأهل إلى البطولات الست الرئيسية، وهي المهرات بعمر سنة، والمهور بعمر سنة، والمهرات، والمهور بعمر سنتين وثلاث سنوات والأفرس والأفحل، بالإضافة إلى شوط بطولة المهرات والمهور بعمر أقل من سنة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز 4 ملايين دولار لأصحاب المراكز الأولى.

يقام معرض دبي الدولي للخيل في دورته الـ17، حيث يشارك أكثر من 60 عارضاً من أكثر من 35 دولة حول العالم، ويشمل المعدات الخاصة بالخيول والفرسان، ومعدات الإسطبلات والخيول، كما ينطلق مؤتمر دبي الدولي للفروسية في نسخته الخامسة، تحت شعار «لمسة وفاء وعرفان.. حمدان بن راشد 50 عاماً من العطاء»، بمشاركة نخبة من خبراء الفروسية من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة عدد من القضايا التي تخص صناعة الفروسية، ويشتمل المؤتمر على 17 جلسة نقاشية ومحاضرات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة 40 متحدثاً من أكثر من 12 دولة.

ويتضمن برنامج البطولة في اليوم الأول الأشواط التأهيلية للمهور والمهرات بأعمار أقل من سنة واحدة والأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس، حيث تبدأ بالمهرات أقل من سنة، وبعدها المهور بعمر أقل من سنة، ثم المهرات بعمر سنة «أ« و«ب» وبعمر عامين ثم بعمر 3 سنوات وتنتقل البطولة إلى فئة الأفراس من 4 إلى 6 سنوات ثم فئة من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الأول الشوط السابع لفئة الأفراس من 10 سنوات وأكثر.

فيما يقام في اليوم الثاني الأشواط التأهيلية للمهور والأفحل، ويبدأ بفئة الأمهر في عامها الأول «أ» و«ب»، والأمهر بعمر سنتين والأمهر بعمر 3 سنوات، وتنتقل البطولة إلى الأفحل من 4 إلى 6 سنوات، والأفحل من 7 إلى 9 سنوات، ويختتم اليوم الثاني بالشوط الـ14 للأفحل من 10 سنوات وأكثر، ويشهد اليوم الثالث، البطولات الرئيسية، حيث تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة وبطولة الأمهر بعمر سنة، وبطولة المهرات وبطولة المهور، وبطولة الأفراس وبطولة الأفحل.

واختارت اللجنة المنظمة للبطولة 10 حكام من أصحاب الخبرة لإدارة الحدث الدولي، هم المجري تاماس رومباور، والألمانية ميشايلا وندر، والإيطالي كريستيان موسكيني، والبولندي لوكاس جوزدزيسكي، والبلجيكية مارتينا فان هي، والهولندي جدوين ريزل ومواطنه روبي دين هارتيج، والمصري عباس عبدالرؤوف والجنوب أفريقي ويلي براون، والبرازيلي موريلي كامر، ودخل قائمة الاحتياط الأميركي جميس كونستاني، والبريطانية جوان لوي.

وقال قصي عبيدالله، مدير البطولة: رسخت دبي مكانتها بوصفها وجهة لعشاق الخيل العربي الأصيل، حيث نجح المعرض على مدار عقدين في تعزيز حضوره في هذا المضمار، وصار وجهة يقصدها كل المهتمون، ويحرص ملاك الخيول الأصيلة على المشاركة بها، ونحن ملتزمون بتقديم أرفع مستوى من المسابقات العالمية، واستقطاب نخبة الخيول الأصيلة، وأبرز المحكمين حول العالم في مسابقاتنا.

وأضاف: تحظى الدورة العشرين هذا العام، بمشاركة أبرز ملاك الخيول العربية الأصيلة حول العالم، وكبار الملاك والمربين والإسطبلات وعشاق الخيول حول العالم، فضلاً عن مساحة المعرض الاستثنائية التي تجعله واحداً من أكبر المعارض التي تتيح فرصة التواصل بين المهتمين بقطاع الفروسية ومنافسات الجمال للخيل العربي الأصيل.