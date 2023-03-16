ألكاسير يرفع معنوياته بـ «كلمات»!



علي معالي (دبي)



حاول الإسباني باكو ألكاسير مهاجم الشارقة رفع معنوياته، بعدما جلس على «دكة البدلاء»، في ثلاث مباريات، من خلال بعض الكلمات على «تويتر»، بدأها بـ «الأحلام الكبيرة»، وأعقبها بـ «أبقى إيجابياً»، وختمها بـ «أعمل بجد».

وينتظر أن يعود ألكاسير إلى قيادة هجوم «الملك» خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يبذل جهداً كبيراً في التدريبات اليومية، ولم يشارك اللاعب أساسياً في «السوبر» أمام العين، قبل أن يدفع به الروماني كوزمين الدقيقة 76 بدلاً من ماجد حسن، وبعدها لقاء

الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث أشركه كوزمين في الدقيقة 75 بدلاً من لوان بيريرا، وأخيراً لقاء «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الوصل، قبل أن يشارك في الدقيقة 71 بدلاً من دجانيني.

ويملك ألكاسير «29 عاماً» 7 أهداف، يحتل بها وصافة الهدافين بالفريق، خلف البرازيلي كايو لوكاس «8 أهداف»، ويتصدر النجم الإسباني قائمة «الملك» في التمريرات الحاسمة «5 مرات»، ما يعني أن له الدور البارز، سواء على مستوى التهديف أو التمرير، وبالتالي تنتظر جماهير «الملك» أن ترى ألكاسير اعتباراً من مباراة «الجولة 20» أمام البطائح يوم السبت في التشكيلة الأساسية، حتى يستعيد ثقته في نفسه من جديد، قبل أن يفتقد الفريق أحد لاعبيه الأجانب الكبار.