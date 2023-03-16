الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ألكاسير يرفع معنوياته بـ «كلمات»!

ألكاسير يرفع معنوياته بـ «كلمات»!
16 مارس 2023 13:46

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
71 دبلوماسياً من 55 دولة في «يوم الشارقة الدبلوماسي»


حاول الإسباني باكو ألكاسير مهاجم الشارقة رفع معنوياته، بعدما جلس على «دكة البدلاء»، في ثلاث مباريات، من خلال بعض الكلمات على «تويتر»، بدأها بـ «الأحلام الكبيرة»، وأعقبها بـ «أبقى إيجابياً»، وختمها بـ «أعمل بجد».
وينتظر أن يعود ألكاسير إلى قيادة هجوم «الملك» خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يبذل جهداً كبيراً في التدريبات اليومية، ولم يشارك اللاعب أساسياً في «السوبر» أمام العين، قبل أن يدفع به الروماني كوزمين الدقيقة 76 بدلاً من ماجد حسن، وبعدها لقاء 
الجزيرة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، حيث أشركه كوزمين في الدقيقة 75 بدلاً من لوان بيريرا، وأخيراً لقاء «الجولة 19» من «دوري أدنوك للمحترفين» أمام الوصل، قبل أن يشارك في الدقيقة 71 بدلاً من دجانيني.
ويملك ألكاسير «29 عاماً» 7 أهداف، يحتل بها وصافة الهدافين بالفريق، خلف البرازيلي كايو لوكاس «8 أهداف»، ويتصدر النجم الإسباني قائمة «الملك» في التمريرات الحاسمة «5 مرات»، ما يعني أن له الدور البارز، سواء على مستوى التهديف أو التمرير، وبالتالي تنتظر جماهير «الملك» أن ترى ألكاسير اعتباراً من مباراة «الجولة 20» أمام البطائح يوم السبت في التشكيلة الأساسية، حتى يستعيد ثقته في نفسه من جديد، قبل أن يفتقد الفريق أحد لاعبيه الأجانب الكبار.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
باكو ألكاسير
البطائح
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©