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الرياضي

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى 2027

إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى 2027
16 مارس 2023 13:43

كيجالي (أ ف ب)

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أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى العام 2027 بالتزكية، لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيجالي.
وبالتالي، سيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة بالتزكية على غرار ما حصل قبل أربع سنوات أيضاً، بعدما كان استلم منصبه في العام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.
وأمام 211 مندوباً من الاتحادات الأعضاء قال إنفانتينو في العاصمة الرواندية، حيث لم يسجل نظام التصويت عدد الأصوات المعارضة "أحبكم جميعاً".
وإذا كان النظام الأساسي للاتحاد ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة أربع سنوات، إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف ديسمبر انه لا يزال "في الولاية الأولى"، معتبراً أن ولايته الأولى (2016-2019) لم تكتمل.
كان إنفانتينو المولود في 23 مارس 1970 في بريج السويسرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، أميناً عاماً للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشاراً لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.
عمل من 2004 إلى 2007 رئيساً لقسم الشؤون القانونية، ثم أميناً عاماً موقتاً مع الإشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيراً أميناً عاماً منذ أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.

إنفانتينو
الفيفا
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