جماهير نابولي تشتبك مع الشرطة الإيطالية

نابولي (د ب أ)

تواصلت أعمال الشغب في نابولي بعد المباراة التي جمعت الفريق الإيطالي بضيفه آينتراخت فرانكفورت، في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، والتي شهدت حظر حضور الجماهير الألمانية بناء على مرسوم من مجلس مدينة نابولي.

واشتبكت مجموعة من مثيري الشغب من بين جماهير نابولي مع الشرطة، عندما حاولت الوصول إلى الفندق في منطقة الميناء، حيث تجمعت جماهير آينتراخت فرانكفورت بعد هزيمة فريقها بثلاثة أهداف دون رد.

وأشعلت جماهير نابولي الألعاب النارية وألقت الحجارة على رجال الشرطة، قبل الاشتباك معهم بالقرب من الفندق، وهي المنطقة ذاتها التي تجمعت بها جماهير فرانكفورت ويوجد بها الفندق الذي نزل فيه الفريق الألماني.

وبحسب وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، فإن جماهير فرانكفورت كانت تستعد لمغادرة نابولي بواسطة حافلات.

ودعا لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي، جماهير فريقه لعدم إفساد التأهل التاريخي لدور الثمانية للمرة الأولى في تاريخ النادي الإيطالي، عقب الفوز على فرانكفورت 5/صفر في مجموع لقاءي الذهاب والإياب لدور الستة عشر.

وقال سباليتي في مقابلة بعد المباراة: «بوصولنا إلى هذه المحطة التاريخية وجماهيرنا تشعر بسعادة كبيرة، علينا ألا نفسد الأجواء في المدينة، عوضاً عن ذلك علينا أن نشعر بالسعادة ونحتفل، وننحي الاستفزازات جانباً».

واندلعت أعمال عنف قبل المباراة، وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تعرض ضباط شرطة للهجوم من قبل مثيري الشغب بطاولات وكراسٍ في مواقع مركزية بالمدينة، واشتعلت النيران في سيارة شرطة واحدة على الأقل.

وقررت سلطات مدينة نابولي منع جماهير فرانكفورت، القادمين من ألمانيا، من حضور المواجهة، بسبب مخاوف أمنية بعد الشغب الجماهيري الذي شهدته مباراة الذهاب بين الفريقين، التي جرت بألمانيا الشهر الماضي.

ورغم قبول الطعن الذي تقدم به فرانكفورت ضد قرار وزارة الداخلية الإيطالية، بمنع جماهيره من حضور اللقاء، تنازل نادي آينتراخت فرانكفورت عن حقه في مجموعة التذاكر التي يحق له الحصول عليها وطالب مشجعيه بعدم السفر لإيطاليا. لكن المئات من مشجعي الفريق الألماني المتوج ببطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي توجهوا إلى نابولي وساروا في شوارع المدينة في البداية دون أي مشاكل.

وبدأت جماهير فرانكفورت في الوصول لإيطاليا مساء أمس الأول الثلاثاء، وفقاً لتقارير إيطالية، وانضم إليهم ألتراس فريق أتالانتا، منافس نابولي في الدوري الإيطالي، فيما قامت الشرطة بتسجيل كل مشجع زائر. وتعرضت الحافلات، التي كانت تقل المشجعين إلى أماكن إقامتهم، للهجوم بالألعاب النارية من جانب جماهير نابولي، وفقاً لتقارير إخبارية، وشوهد تواجد كبير للشرطة أمام الفندق.

وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية للأنباء أنه تم نشر قوة أمنية قوامها 800 فرد للحفاظ على النظام في المباراة. وفي مقطع فيديو، ناشد جيوفاني دي لورينزو، قائد فريق نابولي، جماهير ناديه بالامتناع عن العنف والاستفزاز.