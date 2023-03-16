«سوبر الطائرة» ينطلق بمباراتين



معتصم عبدالله (دبي)



تنطلق الجمعة الجولة الأولى من الدورة المجمعة الأولى لمنافسات «سوبر الطائرة»، لفئة الرجال لموسم 2022- 2023، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بنادي شباب الأهلي بالممزر، حيث يلتقي في الساعة الخامسة مساءً بني ياس والجزيرة، تعقبها مواجهة العين وشباب الأهلي التي تنطلق في الساعة السابعة مساءً.

وحجزت الفرق الأربع مقاعدها في «السوبر»، بعدما تخطت الدور التمهيدي، بفوز العين على الوصل 3-0، والجزيرة على النصر 3-2، وبني ياس أمام حتا 3-1، وشباب الأهلي بتفوقه على عجمان 3-0 في الدور التمهيدي.

ويقضي النظام الجديد لـ «السوبر»، والمطبق للمرة الأولى في الموسم الحالي، بخوض الفرق أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في دوري الرجال الدور التمهيدي، بنظام خروج المغلوب على ملاعب محايدة، وتتأهل الفرق الأربعة الفائزة في الدور التمهيدي إلى المرحلة الثانية، والتي تقام من دورتين مجمعتين لتحديد الترتيب النهائي من الأول وحتى الرابع.

وتستمر الدورة المجمعة الأولى لـ «سوبر الطائرة»، بإقامة الجولة الثانية مساء السبت بمباراتي الجزيرة والعين، بني ياس وشباب الأهلي، وتختتم الأحد بمواجهتي شباب الأهلي والجزيرة، والعين وبني ياس، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية بصالة بني ياس أيام 24 و25 و26 مارس الحالي، قبل إعلان البطل.

وتعد كأس السوبر ثالث بطولات الموسم الحالي - فئة الرجال، والذي انطلق بتتويج الجزيرة بلقب كأس نائب رئيس الدولة على حساب شباب الأهلي في النهائي بنتيجة 3-1، فيما توج بني ياس بطلاً لـ «دوري الرجال» على حساب منافسه شباب الأهلي، بعد الفوز 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي، في انتظار ختام منافسات الموسم بإقامة البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، المقررة من 12 إلى 19 أبريل المقبل.

مباريات الجمعة

بني ياس - الجزيرة 17:00

شباب الأهلي - العين 19:00

مباريات السبت

الجزيرة - العين 17:00

بني ياس - شباب الأهلي 19:00

مباريات الأحد

شباب الأهلي - الجزيرة 17:00

العين - بني ياس 19:00