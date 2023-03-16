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الرياضي

أنشيلوتي يكشف سر التفوق على ليفربول

أنشيلوتي يكشف سر التفوق على ليفربول
16 مارس 2023 13:07

برلين (د ب أ- ستاتس بيرفورم)

يرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فلسفة فريقه في الضغط العالي صبت في صالحه خلال المواجهة أمام ليفربول الإنجليزي، وساهمت في بلوغ النادي الملكي دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.
وسجل الهداف الفرنسي كريم بنزيمة هدف الفوز/1 صفر للريال أمام ضيفه ليفربول مساء الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، بعد الفوز ذهاباً على ملعب آنفيلد 5/2، ليتفوق النادي الملكي بنتيجة 6 2/ في مجموع اللقاءين. 

وقال أنشيلوتي لمنصة «موفيستار»: «الضغط العالي كلفهم الكثير، لأن لوكا مودريتش وتوني كروس يجيدان التعامل مع هذه النوعية من المباريات». وأضاف: «لم يهابا الموقف وتمكنا من إبعاد الكرة عن المنطقة الخلفية لنا، هذا الأمر كلف ليفربول الكثير». 

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وتأهل الريال لدور الثمانية لدوري الأبطال للمرة الـ19 في تاريخه، متفوقاً على برشلونة الذي حقق الإنجاز ذاته 18 مرة، ومتأخراً فقط عن بايرن ميونيخ صاحب الرقم القياسي ببلوغه هذه المحطة من البطولة القارية 21 مرة. 

وتحدث أنشيلوتي عن عدم إجراء أي تغيير في صفوف فريقه بعد هدف بنزيمة في الدقيقة 78، وقال: «الفريق كان يؤدي بشكل جيد، لم تكن هناك حاجة للتغيير، أردت الاحتفاظ بالتغييرات لقتل المباراة إذا واجهنا مشاكل في النهاية». 

وأوضح: «أعجبني الفريق من الناحية النفسية، في مباراة مثل هذه عندما تكون متقدماً بفارق ثلاثة أهداف، فهذا قد يؤدي لتراجع أدائك، لكننا لم نفعل ذلك».

دوري أبطال أوروبا
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