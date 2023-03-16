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الرياضي

10 آلاف مشارك في دورة عجمان الحكومية

10 آلاف مشارك في دورة عجمان الحكومية
16 مارس 2023 12:15

رضا سليم (عجمان)

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أكملت اللجنة العليا المنظمة للدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 ترتيبات انطلاق النسخة الثالثة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، خلال شهر رمضان المبارك.
وتشهد الدورة للمرة الأولى إقامة 11 فعالية رياضية متنوعة، وذلك في إطار تطوير الفعاليات والمزيد من الزخم للدورة، إذ تشمل بطولة كرة القدم للرجال بمشاركة 12 فريقاً، وكرة قدم الصالات 8 فرق، والكرة الشاطئية بمشاركة 16 فريقاً حداً أقصى، والبادل تنس عبر فئتين، الأولى للدوائر والمؤسسات الحكومية، والفئة الثانية خاصة بالأفراد والشركات وذلك بمشاركة 16 فريقاً، كما تضم سباقاً للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، وسباق الجري للرجال، وبطولة الرماية، إلى جانب برنامج اللياقة البدنية للرجال، وبرنامج اللياقة البدنية للنساء، والمجلس الرمضاني للسيدات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المنظمة، بحضور أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وعبد العزيز عبد الله مدير البطولة.
وأكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن زيادة عدد الفعاليات في النسخة الحالية، يأتي عملاً بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، والذي شدّد على أهمية إضافة المزيد من الألعاب في الدورة الرياضية، من أجل فتح الباب لمشاركة أكبر عدد من الموظفين والرياضيين.
وأوضح الرئيسي أن النسخة الثالثة تحظى باهتمام كبير وإقبال على التسجيل للمشاركة في المنافسات المختلفة من واقع عدد الفعاليات وتنوعها، مشيراً إلى أن النسخة تستهدف مشاركة 10 آلاف مستفيداً من الجنسين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المختلفة في الإمارة، وعلى رأسها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، وبلدية عجمان ومركز كواترو الرياضي.
من جانبه، قدم عبد العزيز عبد الله مدير البطولة شرحاً وافياً، استعرض اشتراطات المشاركة في الدورة والترتيبات الخاصة بالفعاليات وتفاصيل التنظيم، والأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن اللجنة العليا المنظمة وضعت على رأس كل فعالية لجنة خاصة للتنسيق والمتابعة.
وأعرب خليفة سلطان حارب المدير العام لشركة «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة، عن سعادته بالمشاركة في رعاية الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الثالثة، قال: المسؤولية المجتمعية تحتم علينا التواجد والمشاركة في رعاية الحدث المهم خلال الشهر الكريم، خاصة أن الدورة الرياضية في عجمان تشهد تطوراً واضحاً عاماً بعد عام، ولا أخفي إعجابي بالترتيبات المتميزة للنسخة الثالثة وإضافة المزيد من الفعاليات، وهو الأمر الذي يسهم في مشاركة فئات المجتمع وإثراء الدورة الرياضية الرمضانية.
وأضاف: تنويع الفعاليات يناسب الجميع ويزيد الارتباط بالدورة، خاصة أن الفعاليات تقام في مواقع عدة، من بينها مدينة مصفوت التي تقام فيها فعالية الرماية، وحرصنا على رعاية الحدث نابع من أهمية الدورة، والتي حققت جميع أهدافها في النسختين الماضيتين، إلى جانب أهمية الدور الوطني تجاه الرياضة والرياضيين.

عجمان
دائرة الموارد البشرية
مركز كواترو الرياضي
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