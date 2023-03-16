العين والنصر.. لقاء «الزمن الجميل»



معتصم عبدالله (دبي)



يستعيد العين «الأكثر تتويجاً بالألقاب المحلية»، وضيفه النصر «النادي الأول تأسيساً في 1945»، «عبق الزمن الجميل» في تاريخ كرة الإمارات، حينما يلتقيان مساء الجمعة، في واجهة انطلاقة اليوم الأول لمباريات «الجولة 20» من «دوري أدنوك للمحترفين».

ولا يلغي «الفارق الشاسع» في الترتيب والنتائج أهمية وقوة المواجهة المنتظرة، والتي تجمع «الزعيم» الوصيف الحالي لترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، والساعي للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي، أمام ضيفه «العميد» صاحب المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، والطامح بدوره إلى تأمين تقدمه نحو «المنطقة الدافئة» في جدول الترتيب.

ويعول «البنفسج» على تفوقه التاريخي في المواجهات أمام «الأزرق» خاصة على صعيد «دوري المحترفين»، برصيد 19 انتصاراً في 27 مواجهة، آخرها في الدور الأول للموسم الحالي 2022- 2023 بنتيجة 3-1 في معقل «الأزرق»، ليكرس «الزعيم» أفضليته، بوصفه أكثر فرق الدوري فوزاً على «العميد»، مقابل الخسارة في 5 مباريات فقط، والتعادل في 3 لقاءات أخرى.

وينشد «الزعيم» في المواجهة أمام ضيفه «العميد»، استمرار العزف على إيقاع الانتصارات المتوالية في الدوري، بحثاً عن الفوز الثامن على التوالي، منذ مباراة البطائح 3-2، ضمن «الجولة 13»، ويمنح الفوز في مباراة اليوم العين الفرصة، في رحلة معادلة رقمه القياسي، بالفوز في 10 مباريات متتالية موسم 2012- 2013، والذي شهد تتويج الفريق بلقب الدوري برصيد 62 نقطة.

في المقابل، يأمل «العميد» الذي اكتفى بانتصار وحيد في آخر 15 مواجهة جمعته مع العين في «دوري المحترفين»، استثمار فوزه المهم أمام ضيفه بني ياس 1-0 في الجولة الماضية، أملاً في الوصول إلى «النقطة 20»، والتي ربما تقفز بالفريق إلى المركز العاشر في الترتيب بنهاية الجولة.

وتمثل الغيابات قاسماً مشتركاً بين الفريقين قبل مواجهة الليلة، حيث يستمر غياب الأوكراني أندريه يارمولينكو مهاجم «الزعيم»، والمستمر منذ مباراة «كأس السوبر» أمام الشارقة يوم 25 فبراير الماضي، بداعي عدم الجاهزية، فيما يفتقد «العميد» جهود حارسه الأساسي أحمد شمبيه للإصابة، بجانب «الثنائي» المنتقل من العين سلطان الشامسي ومحمد شاكر لظروف الإصابة للأول، وشرط الإعارة للثاني.

وشدد الأوكراني سيرجي ريبيروف مدرب العين، على الأهمية الخاصة للقاء، وقال: «مباراتنا أمام النصر لا تقل أهمية عن مواجهة الوحدة، وهي تمثل بالنسبة لنا ثلاث نقاط، ونتفهم تماماً أهمية هذه النقاط، ولذلك علينا اللعب بجدية كبيرة لمباراة لن تكون سهلة».

في المقابل، أكد الكرواتي جوران توميتش مدرب النصر، على الاحترام الكبير للعين بوصفه أحد أقوى فرق الدوري حالياً، وقال: «نواجه منافساً قوياً ويعد أحد أفضل فرق الدوري حالياً، ومع ذلك نطمح إلى العودة بالنقاط الثلاث، رغم أفضلية المنافس»، لافتاً إلى تطور أداء فريقه والانسجام الكبير بين اللاعبين القدامى والجدد المنضمين حديثاً في «الميركاتو الشتوي».