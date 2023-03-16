الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صدارة «الفرسان» في اختبار «النسور»

صدارة «الفرسان» في اختبار «النسور»
16 مارس 2023 22:00

دبي (الاتحاد)


يستطلع «دوري أدنوك للمحترفين» مرحلة الحسم، مع انطلاق مباريات «الجولة 20» مساء الجمعة، والتي تعلن رسمياً دخول المنافسة على اللقب وصراع تجنب الهبوط «الربع الأخير» من مشوار الدوري، والذي قطع 77% من الرحلة، نحو ختام المنافسة بنهاية «الجولة 26».
وتشهد انطلاقة «الجولة 20» والتي تسبق التوقف المرتقب للدوري، بداعي «أيام الفيفا»، وتجمع المنتخبين الأول والأولمبي بنهاية الجولة وحتى 30 مارس الحالي، إقامة 4 مباريات، تجمع إلى جانب العين والنصر، شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه خورفكان، وبني ياس ودبا على ملعب «السماوي»، والظفرة والوحدة على استاد حمدان بن زايد، على أن تستكمل الجولة السبت بمباريات الشارقة والبطائح، عجمان والجزيرة، واتحاد كلباء والوصل.
وتبدو الفرصة مواتية أمام «الفرسان» للتمسك بصدارته الحالية لترتيب المنافسة برصيد 42 نقطة، حينما يستقبل ضيفه «النسور» صاحب المركز التاسع ب 21 نقطة، ويتفوق شباب الأهلي في المواجهات السبع الماضية بين الفريقين في الدوري برصيد 6 انتصارات، آخرها في الجولة السابعة بنتيجة 1-0، مقابل تعادل وحيد.
وعلى استاد حمدان بن زايد، يقود الهولندي آرنو بويتنويج المدير الفني لأكاديمية الوحدة، الفريق الأول ل «العنابي» للمرة الأولى في مباراته أمام مضيفه الظفرة، بعدما تولى المهمة بنهاية الجولة الماضية، خلفاً لمانويل خيمنيز «المقال»، بعد الخسارة أمام ضيفه العين 0-3 في «الكلاسيكو»، والتي أدت إلى تراجع ترتيب الوحدة إلى المركز الرابع، بعد تجمد رصيده عند 37 نقطة، مقابل 8 نقاط لمضيفه «الفارس» والذي يصارع بدوره من أجل البقاء.
ويرفع بني ياس وضيفه دبا على ملعب الأول بالشامخة، شعار استعادة ذاكرة الفوز، ويحتل «السماوي» الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات على التوالي، المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يعاني «النواخذة» الأمرين في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

مباريات الجمعة


شباب الأهلي - خورفكان 17:45
بني ياس - دبا 17:45
العين - النصر 20:30
الظفرة - الوحدة 20:30

مباريات السبت


الشارقة - البطائح 17:45
عجمان - الجزيرة 17:45
اتحاد كلباء - الوصل 20:30

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للصيد والفروسية» ينطلق أغسطس المقبل
رفع الجاهزية وتخفيض أسعار 36 مادة وسلعة في العين


الأفضلية سلاح شباب الأهلي


يتسلح شباب الأهلي في المباراة أمام ضيفه خورفكان، بأفضلية عدم الخسارة في كل المواجهات السابقة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، ويعد «النسور» واحداً من بين 5 أندية لم يخسر أمامها «الفرسان» مطلقاً، وتضم القائمة اتحاد كلباء، حتا، العروبة، والبطائح.


«الخامسة» شعار الوحدة


يبحث الوحدة في المباراة أمام مضيفه الظفرة، عن الفوز الخامس على التوالي في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوق «العنابي» أمام «الفارس» برصيد 16 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات للأخير، والتعادل في 6 مواجهات أخرى.

خيمينيز 50% من قوة بني ياس


يقف الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب وسط بني ياس، على رأس قائمة أفضل لاعبي فريقه في المواجهات أمام الفرق الصاعدة، بعدما أسهم في تسجيل 7 من آخر 15 هدفاً لـ «السماوي» أمام الصاعدين، بتسجيله 6 أهداف وصناعة السابع.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
خورفكان
العين
النصر
بني ياس
دبا الفجيرة
الظفرة
الوحدة
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©