صدارة «الفرسان» في اختبار «النسور»

دبي (الاتحاد)



يستطلع «دوري أدنوك للمحترفين» مرحلة الحسم، مع انطلاق مباريات «الجولة 20» مساء الجمعة، والتي تعلن رسمياً دخول المنافسة على اللقب وصراع تجنب الهبوط «الربع الأخير» من مشوار الدوري، والذي قطع 77% من الرحلة، نحو ختام المنافسة بنهاية «الجولة 26».

وتشهد انطلاقة «الجولة 20» والتي تسبق التوقف المرتقب للدوري، بداعي «أيام الفيفا»، وتجمع المنتخبين الأول والأولمبي بنهاية الجولة وحتى 30 مارس الحالي، إقامة 4 مباريات، تجمع إلى جانب العين والنصر، شباب الأهلي «المتصدر» أمام ضيفه خورفكان، وبني ياس ودبا على ملعب «السماوي»، والظفرة والوحدة على استاد حمدان بن زايد، على أن تستكمل الجولة السبت بمباريات الشارقة والبطائح، عجمان والجزيرة، واتحاد كلباء والوصل.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «الفرسان» للتمسك بصدارته الحالية لترتيب المنافسة برصيد 42 نقطة، حينما يستقبل ضيفه «النسور» صاحب المركز التاسع ب 21 نقطة، ويتفوق شباب الأهلي في المواجهات السبع الماضية بين الفريقين في الدوري برصيد 6 انتصارات، آخرها في الجولة السابعة بنتيجة 1-0، مقابل تعادل وحيد.

وعلى استاد حمدان بن زايد، يقود الهولندي آرنو بويتنويج المدير الفني لأكاديمية الوحدة، الفريق الأول ل «العنابي» للمرة الأولى في مباراته أمام مضيفه الظفرة، بعدما تولى المهمة بنهاية الجولة الماضية، خلفاً لمانويل خيمنيز «المقال»، بعد الخسارة أمام ضيفه العين 0-3 في «الكلاسيكو»، والتي أدت إلى تراجع ترتيب الوحدة إلى المركز الرابع، بعد تجمد رصيده عند 37 نقطة، مقابل 8 نقاط لمضيفه «الفارس» والذي يصارع بدوره من أجل البقاء.

ويرفع بني ياس وضيفه دبا على ملعب الأول بالشامخة، شعار استعادة ذاكرة الفوز، ويحتل «السماوي» الذي فشل في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات على التوالي، المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يعاني «النواخذة» الأمرين في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط.

مباريات الجمعة



شباب الأهلي - خورفكان 17:45

بني ياس - دبا 17:45

العين - النصر 20:30

الظفرة - الوحدة 20:30

مباريات السبت



الشارقة - البطائح 17:45

عجمان - الجزيرة 17:45

اتحاد كلباء - الوصل 20:30



الأفضلية سلاح شباب الأهلي



يتسلح شباب الأهلي في المباراة أمام ضيفه خورفكان، بأفضلية عدم الخسارة في كل المواجهات السابقة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، ويعد «النسور» واحداً من بين 5 أندية لم يخسر أمامها «الفرسان» مطلقاً، وتضم القائمة اتحاد كلباء، حتا، العروبة، والبطائح.



«الخامسة» شعار الوحدة



يبحث الوحدة في المباراة أمام مضيفه الظفرة، عن الفوز الخامس على التوالي في مواجهات الفريقين في دوري المحترفين، ويتفوق «العنابي» أمام «الفارس» برصيد 16 انتصاراً، مقابل 3 انتصارات للأخير، والتعادل في 6 مواجهات أخرى.

خيمينيز 50% من قوة بني ياس



يقف الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب وسط بني ياس، على رأس قائمة أفضل لاعبي فريقه في المواجهات أمام الفرق الصاعدة، بعدما أسهم في تسجيل 7 من آخر 15 هدفاً لـ «السماوي» أمام الصاعدين، بتسجيله 6 أهداف وصناعة السابع.