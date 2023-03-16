كأس زايد بن منصور يدشن «مهرجان أبوظبي للقدرة»

محمد حسن (أبوظبي)



يدشن سباق الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، الذي ينطلق في الساعة السادسة صباح الجمعة، فعاليات مهرجان أبوظبي لسباقات القدرة الذي تستضيفه قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

ويقام السباق بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق.

ويتألف المهرجان بجانب سباق الإسطبلات الخاصة، من سباق للسيدات لمسافة 100 كلم، ويقام السبت، ثم السباق المفتوح لمسافة 120 كلم، ويقام يوم الأحد.

وتعتبر سباقات المهرجان خاتمة الموسم بالقرية الذي جاء حافلاً، وشهد مجموعة من السباقات التي حققت نجاحاً كبيراً، من حيث المستويات الفنية العالية، فضلاً عن الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجستية.

وأكملت قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لتنظيم واستضافة السباقات الثلاثة، وتوفير كل من شأنه أن يمكن المشاركين من تقديم أفضل ما لديهم.

ويحمل الفارس حميد خليل الحوسني، لقب النسخة الماضية من السباق، بعد أن تُوج على صهوة الفرس «بدوينا كريستينا» لإسطبلات العزم، قاطعاً مسافة السباق في 3:21:04 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.84 كلم في الساعة.

وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «كاتش مي هيبولايت» لإسطبلات الكمدة بزمن 3:21:13 ساعة، واحتلت الفارسة الأرجنتينية ديانا جوبيتا على صهوة الخيل «اس ام اف جونيتا»، وهو أيضاً لإسطبلات الكمدة، المركز الثالث بزمن 3:24:09 ساعة.

من جانبه، ثّمن مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اهتمام ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، للسباقات التي تنظمها وتستضيفها القرية في كل موسم، والتي تسجل نجاحاً متميزاً في الجوانب كافة، وجعلت من القرية واحدة من أهم الميادين للتنافس بين الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وقال: في كل موسم نسعد بتنظيم العديد من السباقات الكبرى، والتي لها صداها داخلياً وخارجياً، وتشهد مشاركة كبيرة تصل في الكثير من الأحيان إلى أرقام قياسية.

وأضاف: فريق العمل بالقرية أكمل جاهزيته الفنية واللوجستية، لإقامة سباقات مهرجان أبوظبي لتكون مسك ختام الموسم، الذي جاء حافلاً ومليئاً بالسباقات المثيرة، ونرحب بالجميع في قرية الإمارات العالمية للقدرة لمتابعة السباقات الثلاثة الأخيرة في الموسم.



بطاقة



الحدث: مهرجان أبوظبي للقدرة

السباق: الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان

المسافة: 100 كلم

المراحل: 4

الفئة: محلي

الانطلاقة: 6:00 صباحاً

الموقع: قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة



المراحل



الأولى: 35 كلم

الثانية: 25 كلم

الثالثة: 20 كلم

الرابعة: 20 كلم