13 لاعباً ولاعبة يمثلون «أبوظبي للأثقال» في كأس الإمارات

أبوظبي(الاتحاد)

يستهل نادي أبوظبي لرفع الأثقال، ظهوره الأول في المسابقات الرسمية بالمشاركة في بطولة كأس الإمارات الأولى، التي ينظمها اتحاد اللعبة يومي السبت والأحد المقبلين، بصالة مدرسة الاتحاد الخاصة بدبي، ويدفع خلالها النادي بـ 13 لاعباً ولاعبةً يدشنون مشوار النادي عبر هذه البطولة، بعد أن وقع عليهم الاختيار عبر البطولة المفتوحة، التي نظمها النادي في فبراير الماضي بالتعاون مع نادي بييك فيتنس، وضمت 44 لاعباً ولاعبةً.

وتضم قائمة اللاعبين الذين انضموا إلى النادي من الرجال، أحمد راشد 73 كجم، منذر الجسمي 73 كجم، براندون جراهام 89 كجم، شمس الدين عبد الرحمن 89 كجم، عزالدين الجعفر 102 كجم، نيكو بيزويدنهاوت 102 كجم، مؤيد النجار 102 كجم، محمد فتحى 102 كجم، ومن السيدات، بولا جارسيا 71 كجم، مريم سلطان علي 71 كيلو، أسماء أحمد 71 كجم، أنجيلا هيل 81 كجم، ناشيبا ناكاييزا 81 كجم.

وخضع اللاعبون إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف أفيناش باندو المدير الفني للنادي، توزعت بين أبوظبي والعين، استعداداً للبطولة التي يخطط النادي لتحقيق انطلاقة قوية عبرها في النشاط المحلي، خاصة أن المجموعة التي اختارها النادي للدفاع عن ألوانه تضم نخبة من الرباعين المميزين، الذين جاء اختيارهم وفقاً لمعايير فنية تراعي القدرات الخاصة لكل منهم، في الأوزان المختلفة، وقدرتهم على الارتقاء والتطور نحو الأفضل من يوم إلى آخر، خاصة في ظل توفر أفضل المعدات وأساليب التدريب المتطورة.

من جهته قال خليفة الزعابي مدير الخدمات المساندة بالنادي: البطولة بداية جيدة للفريق، الذي جاء اختياره من قبل المدرب بشكل فني ومدروس، وثقتنا كبيرة في أن هذه المجموعة ستمثل نواة قوية للنادي، وتستطيع أن تحقق نجاحات كبيرة في الفترة المقبلة، بدءاً من هذه البطولة التي تم التحضير لها بشكل جيد، خلال الأسابيع القليلة الماضية تحت إشراف المدرب.

وأضاف: البطولة تمثل أيضاً مناسبة جيدة خاصة أنها المشاركة الرسمية الأولى لنا بعد تأسيس النادي، ومن المهم أن يكون الحضور فيها قوياً يتناسب مع ما تم في الفترة الماضية من تنظيم بطولة خاصة بالنادي، تم من خلالها اختيار اللاعبين الحاليين، أو مستوى التدريبات العالي، ونشكر اتحاد رفع الأثقال على تنظيم بطولة كأس الإمارات التي بدورها تعد البطولة الأولى.