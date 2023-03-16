«الاتحاد للطيران» تستضيف 10 من «القادة الشباب»



أبوظبي (الاتحاد)



تستقبل أبوظبي 10 من القادة الشباب القادمين من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في برنامج «عطاء السيتي»، التابع لفريق مانشستر سيتي لكرة القدم، من مانشستر وملبورن وبومباي ونيويورك وباندونج، تجربة «الاتحاد للطيران» للقادة الشباب التي تحتفل بعامها الثاني.

ولدى وصول القادة الشباب إلى أبوظبي، والذين يستفيدون من قوة وتأثير كرة القدم في إحداث أثر إيجابي على الشباب في مجتمعاتهم، حيث يتلقون تدريبًا إضافيًا في كرة القدم المجتمعية والقيادة، إلى جانب تقديم جلسات حول كرة القدم للشباب المحلي في مدارس سيتي لكرة القدم، كما يستمتع المشاركون بزيارة أبوظبي والتجارب العديدة التي توفرها كوجهة ثقافية غنية.

ومن أبرز معالم الرحلة كذلك، زيارة مقر الاتحاد للطيران في أبوظبي للمشاركة ورشة عمل تفاعلية حول القيادة، تستمد إلهامها من برنامج «النمو مع الاتحاد – التميز في القيادة» الذي تقدمه شركة الطيران.

وقالت جريس إحدى القادة الشباب ومدربة في برنامج «سيتي في المجتمع»: انضممت إلى البرنامج عندما كان عمري 11 عاماً، وتطورت منذ ذلك الحين، قائدة شابة لأصل مؤخراً إلى برنامج الشهادات وأعمل مدربة بدوام جزئي، وأتطلع إلى لقاء أشخاص جدد وإقامة روابط جديدة والتعرف إلى أبوظبي وثقافتها، وأتشوق للتعرف إلى أساليب التدريب الجديدة لاستخدامها في جلساتي الخاصة هنا في مانشستر.

يذكر أن اختيار هذه المجموعة من القادة الشباب الموهوبين، جاء بفضل تفانيهم ومهارتهم، قادة لكرة القدم المجتمعية، وهم جميعاً منخرطون في الشبكة العالمية لبرنامج «عطاء السيتي» للقادة الشباب، والتي تضم ما يزيد عن 1000 قائد شاب في أكثر من 25 دولة، وفي هذا العام، يتم تمثيل أندية مجموعة سيتي لكرة القدم في كل من مانشستر وملبورن ونيويورك ومومباي ضمن الدفعة المشاركة.

وقال توم بيتشون، مدير مؤسسة سيتي فوتبول جروب العالمية: يسعدنا أن نقدم الفرصة للقادة الشباب من مختلف أنحاء العالم لزيارة أبوظبي لعيش تجربة فريدة في القيادة وكرة القدم مع «الاتحاد للطيران»، ومن الرائع أن نجمع ممثلين عن أربعة أندية من مجموعة السيتي لكرة القدم، ونأمل أن تلهم هذه الرحلة المشاركين على مواصلة العمل لتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم حتى يصبحوا قادة ورواداً في مجتمعاتهم.

وقالت أمينة طاهر، نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والتسويق والرعايات في «الاتحاد للطيران»: تتيح شراكتنا مع مجموعة السيتي لكرة القدم تنفيذ العديد من المبادرات ذات التأثير الإيجابي، وفخورون بهذه الفرصة لإحداث أثر إيجابي في جيل الشباب من مختلف أنحاء العالم، من خلال تجربة القادة الشباب، ومتحمسون لاستقبال هؤلاء الشباب في موطننا أبوظبي، يلعب المشاركون في التجربة دوراً قيادياً في مجتمعاتهم، ونأمل أن نسهم من خلال التجربة في تنمية مهاراتهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، ليسهموا بأدوار قيادية في تطور مجتمعاتهم وازدهارها.

ويستكشف القادة الشباب، خلال زيارتهم إلى الإمارات، عدداً من أبرز معالم أبوظبي بما فيها زيارة إلى «قصر الإمارات».

وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من المشاركين في برنامج عطاء السيتي للقادة الشباب من مانشستر ومكسيكو سيتي وكوالالمبور استفادوا العام الماضي من الفرصة الفريدة مع «الاتحاد للطيران».