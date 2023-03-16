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«الإمارات» و«غنتوت» إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو

«الإمارات» و«غنتوت» إلى نهائي كأس رئيس الدولة للبولو
16 مارس 2023 11:00

 
أبوظبي (وام)


تأهل فريقا الإمارات وغنتوت إلى المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للبولو لموسم 2022 - 2023 في نسختها الـ 23، التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وتختتم منافساتها السبت المقبل.
وجاء تأهل فريق غنتوت بقيادة ناصر الشامسي، بعد فوزه بالهدف الذهبي على فريق أبوظبي 9-8، بعد لقاء مثير على امتداد أشواطه الرئيسية والشوط الإضافي الحاسم.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2، فيما تقدم أبوظبي في الثاني 5-2، ليعود غنتوت بالتعادل في الثالث 5-5، ويتقدم في الرابع 8-6، إلا أن أبوظبي أدرك التعادل في آخر دقيقة لتصبح النتيجة 8-8، لتتم إحالة الحسم إلى شوط إضافي أحرز فيه غنتوت هدفه الذهبي. 

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أما تأهل فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فقد جاء على حساب فريق ذئاب الحبتور في الشوط الحاسم الإضافي أيضاً وبنتيجة 11-10.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الحبتور 4-1، بينما جاءت نتيجة الثاني في مصلحة الحبتور 4-3، وفي بداية الثالث تعادل فريق الإمارات 4-4 ثم تقدم 5-4، وسرعان ما تعادل ذئاب الحبتور 5-5، واستمر التعادل في الشوط الرابع، إلى أن تقدم الحبتور 6-5، قبل أن يدرك فريق الإمارات التعادل، ويعود الحبتور ويتقدم مجددا 7-6، لينتهي الشوط الرابع بتلك النتيجة.
ومع بداية الشوط الخامس نجح فريق الإمارات في تحقيق التعادل لتصبح النتيجة 7-7، إلا أن الحبتور عاد من جديد ليتقدم 8-7، لتزداد الإثارة ويتعادل فريق الإمارات من رمية جزاء من 40 ياردة 8-8، ويواصل تقدمه من رمية جزاء ثانية 9-8، ويرفض الحبتور الاستسلام ويتعادل 9/9، ويواصل التقدم مره ثانية 10-9، ويرفض فريق الإمارات الخسارة في آخر 30 ثانية ويتعادل 10-10. ويحتكم الفريقان للزمن الإضافي والهدف الذهبي الذي حققه فريق الإمارات بولو ليبلغ النهائي من دون خسارة.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن المباراة النهائية التي تقام ضمن احتفالية ختام الموسم تسبقها مباراة تحديد المركز الثالث بين فريقي أبوظبي وذئاب الحبتور.

البولو
كأس رئيس الدولة للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
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