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الرياضي

نادال يعود إلى «الملاعب الترابية»

نادال يعود إلى «الملاعب الترابية»
16 مارس 2023 10:35

 
برلين (د ب أ) 

يتطلع النجم الإسباني رافائيل نادال للعودة من إصابته في الفخذ، لخوض بطولة مونت كارلو للأساتذة للتنس، والتي تُقام الشهر المقبل، فيما يأمل ديفيد ماسي مدير البطولة في مشاركة البطل الإسباني فيها.
عانى نادال الفائز بـ22 بطولة «جراند سلام» من إصابة في الفخذ الأيسر، وتسببت في خروجه من الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير الماضي.
وغاب نادال عن بطولة إنديانا ويلز وميامي المفتوحة في الوقت الذي كان يواصل فيه التعافي من الإصابة.
ويعود نادال للمنافسة في الملاعب الترابية، وهي المفضلة له ، في الوقت الذي أبدى فيه ماسي تفاؤله بقدرة النجم «36 عاماً» على التعافي والمشاركة في البطولة التي تنطلق يوم الثامن من أبريل المقبل. 

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وقال ماسي: رافا هو اللاعب الأول الذي تم تسجيله، هو يرغب حقاً في المشاركة في بطولة مونت كارلو للأساتذة. 

وأضاف: إنه يمنح لنفسه كل فرصة ممكنة للمشاركة في البطولة التي يعشقها.
ويعد نادال حامل الرقم القياسي في مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقباً، كما أنه فاز باللقب ثماني مرات متتالية في إطار نظام «أوبن إيرا»، الذي يسمح للاعبين الهواة والمحترفين بخوض منافسات «الجراند سلام» الأربع، بين عامي 2005 و2012.

نادال
مونت كارلو
التنس
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