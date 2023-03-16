«القصر» يكشف وجهة ميسي !



أنور إبراهيم (القاهرة)



في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة «ماركا» النقاب عن أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان في طريقه إلى السعودية، وأن نادي الهلال يجهز له عقداً خرافياً يصل إلى 400 مليون دولار، خرج الصحفي الإسباني جيرارد روميرو بمفاجأة كبرى تفيد بأن ميسي يجهز منزله في برشلونة من أجل العودة.

وأكد روميرو الذي تربطه علاقات وثيقة بإدارة «البارسا» أن احتمالات عودة ميسي لبرشلونة في الصيف تعد الأكبر.

أضاف أن «البرغوث» جهز بالفعل قصره في «كاستيلديفيلس»، لكي يعيش فيه مجدداً عند عودته إلى «كتالونيا».

وقال: إن برشلونة يعمل على استقدام ميسي، وإن «الكامب نو» هو الجهة الأولى المفضلة لديه، مشيراً إلى أن القسم القانوني ببرشلونة يعمل بالتنسيق مع خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيله في الوقت نفسه، في هذا الاتجاه.

بينما أشارت تقارير صحفية أخرى إلى أن عودته تصطدم بالأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي «الكتالوني»، ويحاول مسؤولو برشلونة إيجاد حل لها قبل حلول الصيف.

وهكذا أصبح مستقبل ميسي في باريس سان جيرمان غير مؤكد، إذ أن عقده ينتهي في يونيو المقبل، ويحاول الباريسيون إقناعه بالتجديد، ولكنه لم يجب حتى الآن، سواء بالموافقة أو عدمها، وترك الأمر مفتوحاً حتى يمكنه التفكير بعمق في قراره النهائي.

وبخلاف الهلال السعودي وبرشلونة، هناك أيضاً إنتر ميامي الأميركي الذي يأمل في ضم أفضل لاعب في العالم، والحائز على 7 كرات ذهبية، بينما كشف الصحفي خايمي إسترين في برنامج «إل تشرينجيتو» الإسباني الشهير عن وجود مفاوضات فعلية بين ميسي والهلال، وإنها بدأت في يناير الماضي، وزعم أن والد ميسي طلب 600 مليون يورو، مقابل انتقال نجله إلى الدوري السعودي.

وغادر ميسي برشلونة في «صيف 2021»، بسبب عدم قدرة النادي «الكتالوني» على دفع راتبه وانتهاء عقده رسمياً.

وحطم «البرغوث» أرقاماً قياسية كثيرة، على امتداد أكثر من 20 سنة أمضاها في كتالونيا، حيث سجل 672 هدفاً في 778مباراة، بينما سجل مع سان جيرمان منذ وصوله في «صيف 2021»، 18هدفاً وصنع 17 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.