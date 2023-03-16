ديمبلي مهدد بالرحيل عن «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يمر برشلونة الإسباني حالياً بموقف في غاية الصعوبة، ويتفاقم كلما أفتزب «الميركاتو الصيفي»، بعد أن رفضت رابطة الدوري «الليجا» والقضاء الإسباني تسجيل العقد الجديد للنجم الشاب جابي، ما يعني أنه لن يكون مسموحاً له باللعب اعتباراً من الصيف المقبل موعد انتهاء عقده القديم، طالما أن «البارسا» لم يقم بتخفيض نفقاته، بما قيمته 200 مليون يورو، وهو شرط السماح له بتسجيل لاعبين جدد.

وحذرت رابطة «الليجا» برشلونة من التمادي في الأمر، وإلا سيجد لاعبه حراً في الانتقال إلى أي نادٍ أوروبي آخر بنهاية الموسم، وأقربها ليفربول الإنجليزي الذي أبدى رغبته في الحصول على خدمات جابي مجاناً في الصيف المقبل.

ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإنه في الوقت الذي تسيطر فيه حالة جابي على الأحداث الراهنة، فجر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو «30 عاماً» خبير سوق الانتقالات، والذي يعمل في «سكاي سبورت - إيطاليا» منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، مفاجأة كبرى بقوله إن الأمر لا يتوقف عند جابي بمفرده، وإنما يمتد إلى الفرنسي عثمان ديمبلي، إذ أن وضعه التعاقدي يفيد أيضاً بأنه سيصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتباراً من الصيف المقبل، أي قبل نهاية عقده الأخير مع «البارسا»، والذي مدته عامين.

وكان ديمبلي وافق في الصيف الماضي على التجديد رغبة منه في البقاء في «الكامب نو»، ولإيمانه بمشروع تشافي الرياضي، غير أن توقيعه وقتها على عامين فقط، يجعل موقف إدارة «البارسا» ضعيفاً، لكونها لن تستطيع تمديد عقده مجدداً، لأنها مطالبة بتخفيض النفقات بمقدار 200 مليون يورو.

وكشفت مصادر صحفية إسبانية النقاب عن أن الوضع الحالي لم يعد في يد برشلونة، طالما أنه لم يتوصل إلى توقيع عقد جديد مع ديمبلي.

وبات السؤال المطروح حالياً: ما هو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ديمبلي مع برشلونة؟، الإجابة جاءت على لسان فابريزيو رومانو الذي قال: في بداية «الميركاتو الصيفي» الأخير كان عقد ديمبلي يتضمن شرطاً جزائياً قدره 100مليون يورو، ولكن يوجد بالعقد بند آخر ينص على أنه في يوليو وأغسطس القادمين، يمكن للاعب الرحيل بمبلغ منخفض لا يتجاوز 50 مليون يورو، وتلك هي قيمته الحقيقية، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين.

وكان برشلونة ضم ديمبلي في صيف 2017، مقابل 115 مليون يورو، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، وتأثرت مسيرته مع «البارسا» بكثرة إصاباته وابتعاده عن الملاعب طويلاً، ولم يعد إلى التألق إلا منذ مجيء تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي تم تعيينه خلفاً للهولندي رونالد كومان.

وسجل ديمبلي مع برشلونة 8 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق هذا الموسم.