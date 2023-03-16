الجمعة 17 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ديمبلي مهدد بالرحيل عن «البارسا»!

ديمبلي مهدد بالرحيل عن «البارسا»!
16 مارس 2023 09:28

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


يمر برشلونة الإسباني حالياً بموقف في غاية الصعوبة، ويتفاقم كلما أفتزب «الميركاتو الصيفي»، بعد أن رفضت رابطة الدوري «الليجا» والقضاء الإسباني تسجيل العقد الجديد للنجم الشاب جابي، ما يعني أنه لن يكون مسموحاً له باللعب اعتباراً من الصيف المقبل موعد انتهاء عقده القديم، طالما أن «البارسا» لم يقم بتخفيض نفقاته، بما قيمته 200 مليون يورو، وهو شرط السماح له بتسجيل لاعبين جدد. 

وحذرت رابطة «الليجا» برشلونة من التمادي في الأمر، وإلا سيجد لاعبه حراً في الانتقال إلى أي نادٍ أوروبي آخر بنهاية الموسم، وأقربها ليفربول الإنجليزي الذي أبدى رغبته في الحصول على خدمات جابي مجاناً في الصيف المقبل.
ولأن المصائب لا تأتي فرادى، فإنه في الوقت الذي تسيطر فيه حالة جابي على الأحداث الراهنة، فجر الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو «30 عاماً» خبير سوق الانتقالات، والذي يعمل في «سكاي سبورت - إيطاليا» منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، مفاجأة كبرى بقوله إن الأمر لا يتوقف عند جابي بمفرده، وإنما يمتد إلى الفرنسي عثمان ديمبلي، إذ أن وضعه التعاقدي يفيد أيضاً بأنه سيصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ آخر اعتباراً من الصيف المقبل، أي قبل نهاية عقده الأخير مع «البارسا»، والذي مدته عامين. 

أخبار ذات صلة
«القصر» يكشف وجهة ميسي !
باخا: جيرونا يستمد طموحاته من «مجموعة سيتي»

وكان ديمبلي وافق في الصيف الماضي على التجديد رغبة منه في البقاء في «الكامب نو»، ولإيمانه بمشروع تشافي الرياضي، غير أن توقيعه وقتها على عامين فقط، يجعل موقف إدارة «البارسا» ضعيفاً، لكونها لن تستطيع تمديد عقده مجدداً، لأنها مطالبة بتخفيض النفقات بمقدار 200 مليون يورو.
وكشفت مصادر صحفية إسبانية النقاب عن أن الوضع الحالي لم يعد في يد برشلونة، طالما أنه لم يتوصل إلى توقيع عقد جديد مع ديمبلي. 

وبات السؤال المطروح حالياً: ما هو الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد ديمبلي مع برشلونة؟، الإجابة جاءت على لسان فابريزيو رومانو الذي قال: في بداية «الميركاتو الصيفي» الأخير كان عقد ديمبلي يتضمن شرطاً جزائياً قدره 100مليون يورو، ولكن يوجد بالعقد بند آخر ينص على أنه في يوليو وأغسطس القادمين، يمكن للاعب الرحيل بمبلغ منخفض لا يتجاوز 50 مليون يورو، وتلك هي قيمته الحقيقية، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين.
وكان برشلونة ضم ديمبلي في صيف 2017، مقابل 115 مليون يورو، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، وتأثرت مسيرته مع «البارسا» بكثرة إصاباته وابتعاده عن الملاعب طويلاً، ولم يعد إلى التألق إلا منذ مجيء تشافي هيرنانديز المدير الفني الذي تم تعيينه خلفاً للهولندي رونالد كومان.
وسجل ديمبلي مع برشلونة 8 أهداف، وصنع 7 أهداف أخرى في مختلف المسابقات التي شارك فيها الفريق هذا الموسم.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
عثمان ديمبلي
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
الرياضي
«الترجيحية» تطيح أرسنال خارج الدوري الأوروبي
اليوم 03:02
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
الإمارات
أنور قرقاش: دعم الإمارات للشعب الفلسطيني ثابت وراسخ
اليوم 01:34
سلطان بن أحمد القاسمي خلال جولته على هامش الزيارة (وام)
الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على مشروع تطوير المباني الداخلية لجامعة الشارقة
اليوم 01:34
مكتوم بن محمد لدى ترؤسه اجتماع المجلس القضائي (من المصدر)
الإمارات
مكتوم بن محمد: القضاء العادل والنزيه والمُستقِل يعني مجتمعاً مستقراً
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©