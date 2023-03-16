هالاند يهدد رونالدو في «الأبطال»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب النرويجي الشاب إيرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، بخطى سريعة من «صفوة الهدافين» في دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج»، بعد الأهداف الخمسة التي سجلها في مباراة فريقه أمام لايبزج الألماني، ضمن إياب دور الـ16، وبعد أن عادل الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال مباراة واحدة في الأدوار الإقصائية للبطولة، والمسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وأرتفع رصيد هالاند هذا الموسم إلى 10 أهداف في البطولة، ولم يعد يحتاج إلا لسبعة أهداف أخرى، لكي يعادل الرقم القياسي في نسخة واحدة، والمسجل باسم كريستيانو رونالدو «17هدفاً موسم 2013-2014».

وإذا تأهل مانشستر سيتي إلى المباراة النهائية للبطولة هذا الموسم يوم 10 يونيو المقبل في إسطنبول بتركيا، سيكون بمقدور هالاند وقتها أن يلعب 5 مباريات «ذهاباً وعودة» في ربع النهائي، ومثلها في نصف النهائي ثم النهائي، ولو سار بالمعدل الحالي في إحراز الأهداف، فإن فرصته تصبح كبيرة جداً في معادلة رقم رونالدو، بل ربما ينجح أيضاً في تحطيمه، حيث لا يفصله حتى الآن عن رقم «الدون» إلا 7 أهداف فقط، وأمامه - في حالة وصول السيتي إلى النهائي - 5 مباريات، يمكنه أن يسجل خلالها أكثر من هدف في المباراة الواحدة.

واحتكر رونالدو الرقم القياسي لعدد الأهداف في نسخة واحدة 3 مرات، في نسخ 2013-2014، برصيد 17هدفاً، و2015-2016 برصيد 16هدفاً، و2017-2018 برصيد 15 هدفاً، إلى أن نجح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما كان لاعباً في بايرن ميونيخ الألماني في الفوز بلقب الهداف في نسخة 2019-2020، وله 15 هدفاً، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 14 هدفاً في نسخة 2021-2022، وميسي في نسخة 2011-2012 برصيد 14 هدفاً، وهؤلاء هم النجوم الذين تواجدوا في قائمة الخمسة الأوائل في الترتيب التاريخي للهدافين خلال موسم واحد.

وإذا نجح هالاند في دخول قائم «التوب 5» هذا الموسم، فإنه سيكون أصغر لاعب في القائمة التي تضم «صفوة الهدافين» وتصدرها رونالدو للمرة الأولى بينما كان عمره 29عاماً، في حين يكمل هالاند الثانية والعشرين من عمره في نهاية نسخة العام الحالي، وأي أقل بفارق 7 سنوات، عن «الدون»، ما ينذر بقدرة «الفتى الذهبي» على محو أرقام رونالدو القياسية كلها في البطولة.



